16.000 de mașini din România mai au RCA la DallBogg

Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria a retras marți, 9 iunie 2026, autorizația de funcționare a societății DallBogg Life and Health AD. Compania a vândut polițe RCA și în România, prin sistemul european care permite unei firme autorizate într-un stat membru să lucreze și în alte țări ale Uniunii Europene.

Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, a declarat pentru HotNews că în România mai sunt în prezent aproximativ 16.000 de mașini cu asigurări RCA la DallBogg, polițe care urmează să expire până la finalul lunii iunie.

„În România sunt în prezent aproximativ 16.000 de mașini cu asigurări RCA la DallBogg, care vor expira până la finalul lunii iunie”, a precizat Sorin Mititelu pentru sursa citată.

Problema importantă pentru șoferi este ce se întâmplă dacă apare o daună în această perioadă sau dacă există deja dosare de daună nerezolvate.

ASF așteaptă instrucțiuni din Bulgaria

Întrebat unde se pot adresa păgubiții DallBogg din România, vicepreședintele ASF a spus că autoritatea română așteaptă detalii de la Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria.

„Instrucțiunile detaliate vor fi comunicate de FSC, iar când vor fi primite de ASF vor fi comunicate și asiguraților din România”, a declarat Sorin Mititelu.

Cu alte cuvinte, șoferii români care au RCA la DallBogg trebuie să aștepte clarificările autorității bulgare, care este supraveghetorul principal al companiei.

DallBogg a asigurat peste 200.000 de mașini din România

DallBogg a avut o prezență rapidă și puternică pe piața RCA din România. Românii și-au asigurat peste 200.000 de mașini la această firmă până la 1 iulie 2025. Atunci, activitatea companiei a fost suspendată din cauza problemelor legate de plata daunelor.

Firma funcționa în România în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor, cunoscut ca Freedom of Services. Acest mecanism permite unei companii autorizate într-un stat al Uniunii Europene să vândă produse de asigurare și în alte state membre, iar autoritatea principală de supraveghere a companiei DallBogg este cea din Bulgaria.

De ce a fost retrasă licența firmei

Autoritatea de supraveghere din Bulgaria a retras licența DallBogg după ce au fost constatate probleme grave legate de rezervele tehnice ale companiei și de respectarea unor măsuri impuse anterior de regulator. Este vorba despre un deficit de aproape 280 de milioane de euro în rezervele tehnice ale companiei.

Autoritatea bulgară a transmis că retragerea licenței este cea mai severă măsură posibilă și că decizia a fost luată după controale succesive. DallBogg a respins anterior acuzațiile și a susținut că are lichiditate și bani pentru plata obligațiilor, potrivit pozițiilor publice ale companiei.

Ce trebuie să știe șoferii români

Pentru cei aproximativ 16.000 de șoferi din România care mai au RCA la DallBogg, cel mai important lucru este că polițele sunt aproape de expirare, până la finalul lunii iunie. Pentru eventualele daune, procedura exactă urmează să fie anunțată după ce ASF primește instrucțiuni de la autoritatea bulgară.

Cazul DallBogg apare după mai multe probleme majore pe piața RCA din România, unde șoferii au fost afectați în ultimii ani de falimente și crize ale unor asigurători importanți.

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