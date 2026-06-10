Municipalitatea din Constanța a deschis trei procese noi prin care solicită demolarea stațiilor PECO amplasate pe terenuri ultracentrale, a căror utilizare este considerată ilegală de autorități.

Stațiile Rompetrol din Constanța, vizate pentru demolare

Cele trei procese, înregistrate simultan la Tribunalul Constanța, vizează stațiile din zonele Bulevardul 1 Mai (nr. 31), Bulevardul Tomis (nr. 352) și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu (nr. 194A, lângă Hotelul Dobrogea).

Ultima dintre acestea ocupă o suprafață de 1.500 de metri pătrați într-o zonă premium din Constanța.

Primarul Vergil Chițac cere instanței să aprobe demolarea acestora pe cheltuiala companiei, argumentând că vechile contracte de asociere, încheiate acum 25 de ani, au expirat, iar prelungirea lor ar fi ilegală.

„Municipalitatea încasa sume derizorii, de doar aproximativ 1.000 de euro pe lună, pentru terenuri situate în zone cu trafic intens. Este inacceptabil să nu folosim această oportunitate pentru a reconfigura orașul în beneficiul comunității”, a declarat primarul din Constanța, Vergil Chițac.

Rompetrol ripostează: Închiderea stațiilor, impact social și economic major

Reprezentanții Rompetrol contestă acțiunile Primăriei Constanța, susținând că închiderea celor trei stații, împreună cu o a patra aflată deja în litigiu în zona Soveja, va avea consecințe grave asupra comunității.

Potrivit companiei, 80 de angajați riscă să-și piardă locurile de muncă, iar stațiile, care funcționează și ca puncte de prim-ajutor dotate cu defibrilatoare SMURD și ca centre logistice pentru alimentarea flotei de autobuze CT Bus, sunt esențiale pentru funcționarea orașului.

„Aceste unități sunt mai mult decât simple benzinării; ele sunt indispensabile pentru mobilitatea urbană și siguranța cetățenilor”, au declarat reprezentanții Rompetrol.

Rompetrol: Suntem al 3-lea cel mai mare contributor la bugetul de stat al României

Disputa nu este doar una urbanistică, ci și una economică. Rompetrol subliniază că este al treilea cel mai mare contributor la bugetul de stat al României și cel mai mare investitor din județul Constanța.

În ultimii cinci ani, compania susține că a virat milioane de dolari sub formă de taxe și contribuții locale, generând peste 2.000 de locuri de muncă direct sau indirect în județ.

Compania afirmă că a încercat să negocieze soluții legale pentru a-și continua activitatea în locațiile vizate, însă toate propunerile au fost respinse de administrația locală din Constanța.

În opinia Rompetrol, refuzul Primăriei de a dialoga nu doar că afectează stabilitatea economică, dar creează și un precedent periculos pentru mediul de afaceri.

Viitor incert pentru terenurile disputate

În timp ce municipalitatea din Constanța vrea să recâștige controlul asupra terenurilor pentru a le valorifica prin licitații publice, Rompetrol consideră inițiativa un atac la adresa stabilității economice și a concurenței corecte.

În prezent, procesele se află în faza de fond și ar putea dura până la doi ani, timp în care stațiile peco din Constanța rămân funcționale, dar sub presiunea unui posibil ordin de demolare.

Acest conflict juridic de amploare ar putea avea un impact semnificativ asupra peisajului urbanistic și economic din Constanța, în funcție de decizia finală a instanței.

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