Potrivit investigațiilor preliminare efectuate de IPJ Bihor, un șofer din Oradea, care conducea un autotren cu semiremorcă, a pătruns pe sensul opus de circulație din cauze care urmează să fie stabilite.

Acesta a lovit succesiv cele două autoturisme și cisterna goală. În urma coliziunii, TIR-ul s-a răsturnat pe șosea, a dărâmat un stâlp de electricitate și s-au produs scurgeri de combustibil pe carosabil.

În urma accidentului rutier, o femeie de 53 de ani, din localitatea Căpuşu Mare, judeţul Cluj, pasageră în cel de-al doilea autoturism acroşat , a suferit multiple leziuni, fiind declarat decesul.

Alte trei persoane au fost rănite. Este vorba bărbat de 63 de ani, din Căpușu Mare, Cluj, șoferul celui de-al doilea autoturism, un bărbat de 46 de ani, din Florești, Cluj, șoferul primului autoturism care tracta remorca și de încă un bărbat de 32 de ani, din Oradea, șoferul autotrenului care a intrat pe contrasens.

Polițiștii Compartimentului Rutier Aleșd continuă cercetările sub supravegherea unui procuror pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările nefericitului eveniment.

În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Din cauza accidentului și a scurgerilor de carburant, circulația pe DN 1 a fost blocată. Traficul rutier a fost deviat pe ruta: DJ 108I Bucea – DJ 764 Bratca – DN 1 Borod.

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