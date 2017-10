Minodora dă cărțile pe față despre problemele ei de sănătate. Artista spune lucrurilor pe nume

Minodora a decis să lămurească lucrurile după ce s-au comentat vrute și nevrute despre problemele ei de sănătate.

Minodora, care a slăbit peste 20 de kilograme după ce și-a micșorat stomacul, este una dintre cele mai cunoscute cântătrețe de muzică de petrecere și nu numai de la noi.

Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit, la o emisiune de televiziune, cum a fost la un pas de diabet. Însă, comentariile care s-au făcut ulterior depre problemele sale de sănătate, au determinat-o pe artistă să ofere explicații pentru a lămuri cum stă, de fapt, situația.

„Eu nu am nevoie de publicitate de asemenea fel! Nu îmi face cinste să mă folosesc de faptul că aș fi bolnavă ca să apar pe ecrane…de altfel, cei care mă iubesc și mă cunosc cu adevărat știu asta! Fanii mei adevărați! Sunt un om corect!

Lămurire vis a vis de acest subiect:

Am făcut operația de stomac gastric sleev. După o perioadă, mai precis 3 luni, am avut probleme cu părul – îmi cădea, ceea ce este normal… În urma unei anestezii așa se întâmplă. S-a reglementat ulterior.După 6 luni de la operație, am făcut analizele care se fac în mod normal pentru a vedea cum sunt și am avut niște carențe… destul de mari. Am luat medicamentația prescrisă de d-nul doctor și acum, la 9 luni de la operație, totul este ok.Nu am avut nimic grav!!!

Înainte de a face operația am avut probleme cu glicemia… am fost la limită și predispusă claarrr la diabet.Diabetul la mine în familie e la el acasă, din păcate. Însă toată lumea știe că această operație de gastric sleev, te scapă automat de diabet și tensiune mare. În concluzie sunt foarte bine sănătoasă!!

Fac apel la bun simț și educație și îi rog pe cei care m-au insultat, ba mai mult mi-au dorit moartea, să nu o mai facă!!! Nu am deranjat pe nimeni niciodată!!! Celor care mi-au urat sănătate le mulțumesc și le doresc și lor sănătate și numai bine!!! Să fim mai buni, dragii mei și mai de omenie, că nu COSTĂ nimic…ba chiar este GRATIS…? MINODORA”, a explicat artista.