„Ţi-am zis, nu sunt supărată, că nu îi obliga nimeni. Nu, deci eu mi-am ştert tot ce nu mi-a făcut bine. Am şters absolut tot. Am şters din creierul meu nume, figuri, telefoane, tot.. pentru că nu vreau să continui să îmi fac rău. Nu mă gândesc la nimic că îmi face rău şi nu vreau să îmi mai fac rău. Nimic nu este întâmplător, iar supărările cele mai mari afectează orice. Sufletul şi organele, că supărările aduc bolile. Fericirea nu o să aducă niciodată nici o boală”, a spus Mirabela Dauer la „Refresh by Oana Turcu”.

„Eu am suferit destul că toate problemele de sănătate care vin acum, la o vârstă, sunt de atunci. Nu sunt de ieri.. Astea vin în ani şi eu sunt o persoană care nu mă plâng”, a spus Mirabela Dauer. Atunci când a fost întrebată dacă a simțit nevoia să clarifice lucrurile cu fiul ei, Mirabela Dauer a răspuns sincer. Nu eu sunt în posibilitatea asta, poate că el, vreodată, în viaţa lui, cât oi mai fi pe pământul ăsta, o să îşi dea seama că el a greşit vis a vis de mine şi că tot ce a fost în viaţa lui, a fost o minciună. E făcut din mine, din sufletul meu, este un om deştept', a spus artista.

Despre căsnicia cu al doilea soţ, artista a susţinut că a fost „una amară', pentru că soacra nu o accepta, iar bătăile pe care i le administra soţul erau frecvente. La divorţ, Traian Popovici a susţinut că şi-a surprins soţia înşelându-l cu un chitarist, în timp ce se afla la mare pentru un concert. Mai mult, acesta a adus şi martori la proces, instanţa hotărând astfel ca Nanu, pe atunci în vârstă de doi ani, să rămână în grija tatălui. Lucrul acesta s-a răsfânt nu doar asupra Mirabelei, care a suferit enorm pentru pierderea copilului, ci şi pentru tatăl ei care, de durere, a murit. „Tatăl meu a parlizat din cauza asta. El îl adora pe Nanu. Când mi-au luat copilul şi a văzut ce tristă eram, atâta tristreţe a adunat în el…S-a întors cu faţa la perete şi a murit.', a povestit, la un moment dat artista pentru ProTV.

