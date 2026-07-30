Noi situri în patrimoniul UNESCO: cele 7 destinații spectaculoase incluse pe lista mondială în 2026

1. Siturile industriei porțelanului din Jingdezhen, China

Orașul Jingdezhen, supranumit „capitala porțelanului”, este considerat locul de naștere al faimoaselor ceramici alb-albastre chinezești. De mai bine de 1.000 de ani, orașul a furnizat porțelanuri curților imperiale și a devenit un centru esențial al comerțului global.

Noul sit Patrimoniu Mondial UNESCO include cinci zone din oraș și din văile înconjurătoare, unde pot fi vizitate foste mine de argilă, rămășițe arheologice ale unor complexuri de cuptoare și ateliere istorice.

„Jingdezhen oferă o privire captivantă asupra uneia dintre cele mai influente tradiții artizanale ale lumii”, scrie National Geographic. Orașul este ușor accesibil prin rețeaua de căi ferate de mare viteză din China.

2. Plajele debarcării din Ziua Z, Franța

De-a lungul a 80 de kilometri de coastă nordică a Franței, plajele Omaha, Utah, Gold, Juno și Sword, alături de Pointe du Hoc, rămân martore ale evenimentelor din 6 iunie 1944. Aici, trupele aliate au debarcat pentru a elibera Europa Occidentală de sub ocupația nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Astăzi, aceste locuri istorice păstrează urmele conflictului: buncăre germane, poziții de artilerie și fragmente din Zidul Atlanticului. De asemenea, cimitirele și memorialele de pe coastă comemorează sacrificiul soldaților căzuți. La Gold Beach, rămășițele apărării de coastă dispar treptat sub valuri, amintind de trecerea timpului.

3. Refugiul Național pentru Viața Sălbatică Okefenokee, SUA

La granița dintre statele Georgia și Florida, Refugiul Național pentru Viața Sălbatică Okefenokee protejează una dintre cele mai mari zone de mlaștină cu apă dulce din America de Nord. Această regiune, formată din mlaștini cu chiparoși, turbării și păduri de pin, adăpostește peste 230 de specii de păsări, zeci de reptile și amfibieni, precum și o populație semnificativă de aligatori americani.

Pe lângă biodiversitatea sa remarcabilă, Okefenokee joacă un rol esențial în protecția mediului, depozitând cantități mari de carbon în turbării. Vizitatorii pot explora acest paradis verde prin excursii ghidate cu barca sau plimbări pe pasarele amenajate, accesibile din partea georgiană a rezervației.

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

4. Arhitectura modernistă din Tașkent, Uzbekistan

Reconstruit după cutremurul devastator din 1966, Tașkent, capitala Uzbekistanului, este un exemplu de fuziune între designul sovietic și tradițiile artistice din Asia Centrală. Edificiile din oraș îmbină forme geometrice îndrăznețe cu mozaicuri decorative și motive inspirate din textilele Drumului Mătăsii.

Printre cele mai emblematice construcții se numără interioarele impresionante ale Muzeului de Arte de Stat și piața acoperită Chorsu, cu domurile sale turcoaz. Istoria orașului reflectă un proces de reinventare, în care arta regională și ingineria antisismică au jucat un rol crucial.

5. Zona munților Olimp, Grecia

Munții Olimp, considerați încă din Antichitate lăcașul zeilor greci, sunt acum recunoscuți oficial de UNESCO pentru bogăția lor naturală. Această zonă acoperă 19.000 de hectare de vârfuri abrupte, chei adânci și păduri vechi, oferind un habitat divers pentru o varietate de plante și animale.

Pe versanții muntelui, vizitatorii pot descoperi și repere culturale, precum Mănăstirea Sfântului Dionisie, datând din secolul al XVI-lea. La doar 90 de minute de Salonic, muntele oferă o combinație unică de natură, mitologie și istorie ce ilustrează identitatea națională a Greciei.

6. Satul Sidi Bou Saïd, Tunisia

La marginea capitalei Tunis, satul Sidi Bou Saïd încântă privirile cu casele sale albe și ușile albastre care se revarsă pe un deal abrupt. Fondat în secolul al XIII-lea în jurul mormântului unui maestru sufit, acest loc a devenit sursă de inspirație pentru numeroși artiști și scriitori.

Palatul Ennejma Ezzahra, una dintre atracțiile principale, păstrează farmecul spiritual și istoric al satului. De mai bine de un secol, o regulă strictă interzice folosirea altor culori de vopsea, lăsând loc doar pentru bougainvillea și frunzișul palmierilor care completează peisajul alb-albastru.

7. Teatrele Amazoniei, Brazilia

Manaus și Belém, două orașe din inima Amazonului, găzduiesc două dintre cele mai impresionante teatre construite în timpul boomului cauciucului din secolul al XIX-lea. Teatro Amazonas din Manaus, cu domul său colorat în stilul steagului brazilian, este un simbol al prosperității din acea epocă.

La peste 1.300 de kilometri distanță, Teatro da Paz din Belém impresionează prin interioarele sale elegante, scările monumentale și plafoanele ornate. Ambele teatre rămân centre culturale vibrante, evocând o perioadă istorică de expansiune economică și influență europeană în regiunea Amazonului.