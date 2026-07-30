Președintele Nicuşor Dan îl primește pe Vasile Tofan la ora 11.00, la Palatul Cotroceni.

La ora 12.00, premierul de la Chișinău va fi primit la Palatul Victoria de premierul interimar Ilie Bolojan. Cei doi vor avea discuţii private, iar la ora 13.15 vor fi declaraţii de presă. „Cei doi înalţi oficiali vor aborda şi aspectele legate de situaţia de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi consecinţele acestui război în plan securitar şi economic”, a transmis Guvernul.

De asemenea, şeful Executivului de la Chişinău va merge în Parlamentul României şi va discuta cu reprezentanţii Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni despre investiţii şi mediul de afaceri.

Cine este Vasile Tofan, noul premier din Republica Moldova

Vasile Tofan a devenit prim-ministru pe 21 iulie, după demisia neașteptată din 3 iulie a lui Alexandru Munteanu, la 8 luni după preluarea mandatului.

Tofan este un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, cu studii la Erasmus University Rotterdam şi Harvard Business School. El vorbeşte fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana şi rusa, conform news.ro.

Vasile Tofan este antreprenor şi cofondatorul Mişcării civice „Europa 202”, dar și investitor prin Horizon Capital, fond cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, axat pe Ucraina şi Republica Moldova. El a condus investiţii în companiile Purcari, Glass Container Company şi Maib.

De asemenea, Tofan face parte din consiliile de administraţie ale AmCham Moldova, Startup Moldova şi Media Alternativa (TV8/1TV). Anterior, a lucrat în consultanţă la Monitor Group şi în dezvoltare corporativă la Philips, în Amsterdam. În timpul programului MBA, a fondat Ovia Health, achiziţionată ulterior de Labcorp,