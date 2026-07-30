Conexiunea dintre Austria și Italia a fost realizată în cele două galerii principale ale tunelului

Proiectul Tunelului de bază Brenner (BBT) a atins un moment important pe 28 iulie, când cele două galerii principale ale tunelului feroviar, aflate de o parte și de alta a graniței dintre Austria și Italia, au fost conectate sub Alpi. Străpungerea finală a avut loc la ora locală 10:35, în cadrul lotului de construcție H53 Pfons-Brenner. Echipele austriece, care au folosit metoda convențională de excavare prin forare și detonare controlată, au ajuns la secțiunea italiană H61 Mules 2-3, excavată cu ajutorul mașinilor de forat tuneluri (TBM) Virginia și Flavia.

Potrivit railjournal.com, conectarea a fost realizată aproape simultan în cele două galerii principale, est și vest, la aproximativ 1,4 kilometri sub Pasul Brenner.

Toate cele trei galerii transfrontaliere sunt acum conectate

Această reușită vine după conectarea galeriei de explorare în septembrie 2025 și înseamnă că Austria și Italia sunt acum legate prin toate cele trei galerii transfrontaliere ale proiectului. Precizia măsurătorilor topografice a avut un rol esențial, abaterile în punctele de întâlnire fiind de doar câțiva centimetri.

Lucrările la lotul H53 au început în martie 2024 și au inclus excavarea a 5 kilometri din galeria estică și 5,1 kilometri din galeria vestică, pornind din tunelul de acces Wolf spre granița cu Italia, folosind metoda convențională. Proiectul continuă pe un tronson de 7,1 kilometri spre nord, în direcția Pfons, unde mașinile de forat Wilma și Olga vor realiza conexiunea cu lotul H41 Sill Gorge-Pfons.

„Un nou pas major”

Membrii conducerii BBT SE, Martin Gradnitzer și Umberto Lebruto, au descris evenimentul drept o nouă etapă importantă în realizarea unuia dintre cele mai mari proiecte feroviare din Europa.

„Odată cu această conectare a celor două galerii principale, proiectul nostru a atins un nou moment important. În viitor, trenurile de marfă și cele de pasageri care vor circula între Austria și Italia vor trece prin acest tunel. Acest succes demonstrează ce poate fi realizat atunci când se lucrează peste granițe pentru un obiectiv comun”, au declarat cei doi.

Managerul de proiect Michael Knapp a apreciat activitatea consorțiului de constructori Porr-Marti și a echipelor de pe șantier pentru modul în care au depășit dificultățile geologice întâlnite. La rândul său, Alessandro Marottoli, managerul secțiunii H61 Mules, a afirmat că străpungerea reprezintă rezultatul muncii echipelor de pe ambele părți ale graniței.

Peste 220 de kilometri ai rețelei de tuneluri au fost deja excavați

Până în prezent, aproximativ 220 de kilometri din cei 230 de kilometri ai rețelei de tuneluri prevăzute în proiect au fost excavați. Lucrările vor continua pe segmentele rămase, în timp ce mașinile de forat Wilma și Olga avansează spre nord, în direcția Innsbruck. Ulterior vor începe lucrările pentru instalarea sistemelor feroviare și amenajarea tunelului.

Tunelul de bază Brenner, cu o lungime de 64 de kilometri, reprezintă un element esențial al coridorului european de transport TEN-T Scandinav-Mediteranean. Finalizarea proiectului este programată pentru anul 2031, iar punerea în exploatare este prevăzută la sfârșitul anului 2032. Noul tunel va reduce timpul de călătorie și va crește capacitatea pentru transportul de pasageri și marfă peste Alpi, deși beneficiile complete vor depinde și de finalizarea liniilor de legătură din Austria, Germania și Italia.

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