Mirela de la Insula Iubirii a pierdut sarcina. „Am făcut avort spontan”

Mirela a fost cerută în căsătorie de actualul ei iubit, Florin Tecar. De curând, Mirela a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil. Însă, din păcate, bruneta a pierdut sarcina. Aceasta a făcut avort spontan.

„În weekend am făcut avort spontan… Acum sunt sub tratament… ?”, a declarat Mirela Baniaș pentru revista Viva.

Mirela era însărcinată în două luni. Ea a explicat, cu câteva zile în urmă, că a avut complicații din cauza unei răceli.

„S-a întâmplat, dar nu mă pot bucura pentru că sunt nişte complicaţii. În două săptămâni aş afla exact. Dacă e totul ok. Am avut gripă şi am luat antibiotice. Medicii nu garantează că e ok”, spunea Mirela.

