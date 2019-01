Bruneta a lăsat de înțeles că trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții deoarece urmează să devină mamă pentru prima oară.

Mirela Baniaş a declarat că ar fi foarte încântată să devină mamă, scrie Spynews. Tânăra are o relație de trei luni cu Florin și vrea să-și întemeieze o familie în acest an. Florin, iubitul ei, are 42 de ani și este afacerist prosper care deține un complex turistic. Bărbatul a fost căsătorit, are copii și spune că s-ar bucura să devină din nou tată, notează sursa citată.

Săptămâna trecută, Mirela, fostă concurentă la Insula Iubirii, a îmbrăcat rochia de mireasă. Senzuala brunetă a participat la un târg de nunți din Cluj, unde s-a numărat printre invitații speciali ai evenimentului.

sursă foto: Instagram

