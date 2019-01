Oana Lis nu a spus cine este persoana internată, însă a cerut sprijinul prietenilor. Oamenii au încurajat-o imediat, iar Zânziana Buruiană a invitat-o chiar la ziua fiicei sale pentru a uita de probleme.

”Azi sunt suparată, suparată (cu motiv?) Așa că am și eu nevoie de încurajări, scrieți-mi și mie un cuvânt frumos, ceva. Am pe cineva drag în spital. Se vede că am plâns?”, a scris Oana Lis pe Facebook.

Înainte de Anul Nou, partenera de viață a fostului prmar al Capitalei, Viorel Lis, a trecut în revistă experiențele de care a avut parte în acest an. În mesajul ei de pe Facebook, Oana Lis vorbește despre neputința în fața bolii, despre nedreptate, dar și despre comportamentul anumitor persoane din anturajul ei, comportament care a deranjat-o.

Citește și

Carmen Brumă o duce bine după Sărbători. Programele sale de slăbit sunt la mare căutare!