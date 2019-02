„Se tot auzea că mergi la Exatlon… e adevărat? Te-ai duce? Războinici sau faimoși?” este mesajul pe care i l-a scris un fan vedetei pe Instagram.

Oana Zăvoranu i-a răspuns fanei și a făcut publice explicațiile ei pe rețeaua de socializare. „O mizerie mincinoasă! Nu m-aș duce niciodată în asemenea emisiuni de umilință… Au făcut asta pentru a-și face reclamă pe numele meu. Nu a fost niciodată pusă problema asta, a fost o minciună sfruntată… niciodată”, a răspuns vedeta”.

Întrebată dacă are o prietenă cea mai bună, Oana Zăvoranu a răspuns negativ. „Nu, îl am pe soțul meu care le înglobează pe toate… soț, prieten, tată, mamă, frate… și mă simt superb așa… Niciodată nu mi-a plăcut să trebuiască să port zeci de discuții cu tot felul de amice… Interveneau mereu gelozii absurde între ele… Pfff… n-am eu răbdare de așa ceva… Sunt mai singuratică uneori… am momente lungi când simt nevoia să fiu lăsată în pace”, a răspuns Oana Zăvoranu.

