Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, are 150 de hectare și găzduiește un conac, o biserică, un castel de apă în formă de turn medieval, o ghețărie și un beci și ansamblul a fost inspirat de Palatul Marele Trianon din Versailles. De aceea a primit numele de Micul Trianon. Palatul a avut soarta multor moșii: vitregite în comunism, trage nădejde să înflorească în capitalism. Datorită Irinei Bossy-Ghica, domeniul a redevenit o destinație. Clădirile sunt în ruină, dar s-au realizat în ultimii ani lucrări de conservare și de revitalizare a locului.

Fonduri europene pentru Micul Trianon

Moștenitoarea Cantacuzinilor organizează în fiecare an din 2014 în Florești Karpatia Horse Show, o competiție ecvestră care adună 10 mii de oameni. Mai mult, a reușit să creeze o comunitate unită în jurul mândriei că un asemenea monument se află în localitate. „Deocamdată am încercat doar să împiedicăm degradarea majoră a acestui monument, a acestei ruine, dar posibilitățile financiare pe care le avem noi, Fundația Cantacuzino, nu ne permit să începem lucrări de anvergură de restaurare, dar nici măcar de consolidare. Am încercat să punem schele de metal pe care le-am adus din Franța pentru că sunt mai rezistente din punct de vedere al arhitecturii. Dar ar trebui să putem fi eligibili pentru fonduri europene și am speranța că s-ar putea totuși să avem o oarecare perspectivă în acest domeniu. Sunt, se pare noi fonduri care se vor deschide în curând. Așteptăm cu mare nerăbdare”, a explicat Irina Bossy-Ghica.

Experiență din Franța

Aceasta a decis ca în acest an să revină în țară pentru a se ocupa îndeaproape de domeniu. De altfel, este o luptătoare plină de energie pentru salvarea patrimoniului material de la noi, având și experiența muncii la Ministerul Culturii din Franța. „Nu avem educație, nici fonduri și nici interes. Am lucrat și în Ministerul Culturii în Franța și salvgardarea patrimoniului Franței lua cam jumătate din bugetul ministerului. În România nici nu cred că există un mare interes pentru acest domeniu. În Franța, toată lumea este extrem de interesată de patrimoniu. Și patrimonial Franței este foarte bogat pentru că n-au avut cutremure, n-au avut atâtea bombardamente, și cu toate astea sunt 44 de mii de monumente istorice clasate, desi sunt și alte numeroase neclasate, fac obiectul unei pasiuni a populației, sunt cozi de ore a tuturor cetățenilor care vin să viziteze monumente care nu sunt deschise publicului”, mai spune moștenitoarea.

Competiții de cai pentru a aduce public la Florești

La lansarea volumului „Domeniul Cantacuzino Florești. Despre trecut, prezent și viitor”, la care aceasta a participat, zeci de oameni au făcut rând să îi ia un autograf pe cartea a cărei prefață a scris-o. Scrie dedicații lungi și stă de vorbă cu fiecare fără vreo urmă de oboseală, deși e trecut de ora 21.00. Îi face plăcere să vorbească despre „Nabab”, despre familia sa, a cărei nume nu ai cum să-l omiți din istoria României. Zâmbește larg și natural, face glume. Nu simți vreo apăsare a blazonului, cu toate că este urmașa directă a marelui scriitor și om politic, Ion Ghica, fost premier al României de trei ori și bineînțeles, a Nababului, și el primar al Bucureștiului și prim-ministru de două ori.

Pe 1 iunie, domeniul Florești va sărbători copilăria printr-un concurs de ponei. De altfel, copiii din zonă participă în permanență la ateliere și află despre istoria locurilor. Fiindcă „trebuie să avem trecut ca să avem viitor”, după cum spune moștenitoarea.