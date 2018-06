Nea Mărin, despre noul sezon ”Poftiți pe la noi: Poftiți la Nea Mărin”.”A fost mai greu ca oricând”

Un nou sezon ”Poftiți pe la noi: Poftiți la Nea Mărin” are premiera duminică, 8 iulie, de la ora 20.00, la Antena 1 și vine cu o mulțime de surprize.

De data aceasta, Nea Mărin este administratorul unui restaurant pe malul mării și recunoaște că nu a fost deloc simplu nici chiar pentru el să-și asume această responsabilitate.

”Până acum am organizat nunți, am renovat pensiuni, am făcut evenimente caritabile, dar partea asta de administrare a unui restaurant este nouă chiar și pentru mine. Tot pentru prima dată, sunt în competiție cu Liviu și Andrei. A fost mai greu ca în oricare alt sezon, dar veți vedea că e și foarte interesant”, spune Nea Mărin.