Chiar dacă la prima impresie pare că nu face nimic pentru a arăta impecabil, Nicoleta Nucă nu se numără printre acele femei care au norocul de a avea un metabolism bun, ci trebuie să facă sacrificii pentru a arăta bine în fața publicului.

„Adevărul este că eu sunt adepta modului sănătos de viață de foarte mulți ani. De pe la 16 ani m-am convertit complet la un mod de viață sănătos și de atunci fac și foarte mult sport. În ultima vreme mai mult, pentru că a venit vara și am început să intensific antrenamentele pentru că, se pare, așa cum merg eu în ritmul meu, liniștit, nu mai funcționează atât de repede, iar eu am nevoie de rezultate de azi pe mâine și atunci am intensificat mai mult', ne-a povestit cântăreața, care în momentul de față are un regim alimentar hiperproteic.

„În principiu, regimul meu alimentar mai mereu a fost așa, adică hiperproteic și pe bază de fructe-legume, proteină animală și vegetală și foarte-foarte puțini carbohidrați'.

Nicoleta Nucă ține diete de la 16 ani pe care le combină cu mult sport

După ce toată adolescența s-a abținut de la tot ceea ce colegii ei consumau fără restricții, aici fiind vorba de dulciuri, mâncare de tip fast-food și băuturile carbogazoase, Nicoleta a învățat că nu trebuie să fie așa drastică cu corpul ei și, din când în când, își satisface mici plăceri alimentare.

„Am renunțat de ceva timp la fixația acestei alimentații sănătoase, adică am avut o perioadă de câțiva ani în care nu mă atingeam de deserturi de niciun fel dacă aveau zahăr, nu beam niciodată o băutură acidulată sau mai știu eu ce alimente interzise, să zic așa. În ultimii ani am început să urmăresc ce-și dorește corpul meu. Asta este cea mai corectă dietă de fapt, să urmărești exact ceea ce nevoi are organismul. Într-adevăr, dacă organismul tău are nevoie de foarte mult zahăr asta înseamnă că ai niște lipsuri la nivel de vitamine și minerale. Există pe net un tabel cu necesitățile de genul ăsta, de junk food, unde arată care vitamine și minerale sunt echivalente acestor lucruri și de ce cere organismul asta', ne-a mai povestit artista, mărturisindu-ne că, deși pe site-urile de socializare postează doar rețele cu mâncare sănătoasă, pe care le recomandă celor care vor să trăiască sănătos, nu poate să mintă și să afirme că organismul ei nu primește niciodată nimic dulce. Doar că atunci când alege un desert nu mănâncă în cantități mari.

„Eu încerc să mă abțin, dar nu pot să zic nu mănânc deserturi deloc. Ar fi o mare minciună dacă aș spune că eu nu mănânc niciodată dulcuri, eu nu beau niciodată un suc. Într-adevăr consum foarte puțin, o cantitate absolut imperceptibilă pentru organismul meu, dar o fac din când în când', a mai spus Nicoleta Nucă.

VIDEO: Cosmin Nistor