Oana Lis, petrecere de pomină. „M-am și îmbătat. Nu mi-am revenit”

Partenera de viață a fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, a avut parte de o petrecere de pomină în urmă cu câteva zile.

Oana Lis a oferit detalii despre cum s-a distrat la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

„De Sfântul Ioan am sărbătorit frumos, am ieșit cu niște prieteni, am ieșit așa în cupluri… M-am și îmbătat. Nu mi-am revenit!

Ne-am certat până la 7 dimineața!…

Mie îmi place la români, noi petrecem, sunt mai multe peterceri decât zile de muncă”, a declarat Oana Lis.

Blonda, care este studentă, a primit și cadouri utile pentru școală.

„Mi-au adus prietenii mei cadouri ca atunci când eram eu mică: un stilou, un penar, un pix, că sunt studentă…

Tema mea de licență este ceva de genul efectele mesajelor mass-media, asupra individului”, a explicat ea.

