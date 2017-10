Oana Roman a fost la psihiatru. Dezvăluirea a fost făcută chiar de vedetă, în cadrul unei emisiuni televizate. Fiica lui Petre Roman a spus că avut un episod de depresie și că a fost nevoită să ceară ajutorul unui specialist.

„Am momente când mi-e foarte greu. Nu e de râs. Eu nu pot să spun că am insomnii în sensul că trebuie să iau somnifer ca să dorm. Dar am atât de multe gânduri şi lucruri la care trebuie să mă gândesc, încât efectiv nu reuşesc să adorm, pentru că eu am avut episoade destul de lungi de depresie şi am reuşit să le tratez aşa cum trebuia. Am avut perioade de depresie foarte grave, am fost şi la psihiatru, am luat tratament”, a mărturisit Oana Roman, la emisiunea Răi da’ Buni, de la Antena Stars.

Recent, Oana Roman a rememorat pentru Libertatea momentele triste din viața ei de elevă. Părinții ei, Mioara și Petre Roman, oameni de carieră, au lăsat-o atât de liberă, încât ea s-a simțit abandonată. Practic, exact atunci când avea nevoie de sprijin, de îndrumare, acestea au lipsit. Nu a avut noroc nici de dascăli dedicați, nici de colegi de care să se poată apropia.