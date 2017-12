Octavia Geamănu recunoaște deschis că nu are abilități de gospodină și nu se străduiește să schimbe acest statut. Prin urmare, pe masa ei de sărbători vor fi tot felul de bunătăți, dar comandate.

Soția lui Marian Ionescu va petrece Crăciunul în familie. De data asta speră că se va putea bucura de sărbătoare, întrucât anul trecut sănătatea le-a cam jucat feste. “De Crăciun, pe 25 și pe 26 decembrie sunt liberă, sunt acasă cu Marian și cu Andrei, fac și eu brad pentru Andrei, fiindcă îmi doresc să îl văd bucuros când vede luminițele acelea. Anul trecut m-a găsit pe mine și pe Marian cu febră 39-40, cu antibiotice, din fericire Andrei a scăpat , așa am sărbătorit noi Crăciunul anul trecut”, ne-a spus Octavia Geamănu.

Comandă bucatele pentru masa de Crăciun

Știrista Antenei 1 recunoaște că arta culinară nu a fost niciodată punctul ei forte, dar că de dragul fiul ei și al lui Marian Ionescu a făcut excepție. De Crăciun însă se va bucura de preparate tradiționale, alegând să facă meniul dorit, iar mâncarea să îi fie livrată acasă.

“Știu că doamnele menționează foarte des despre aspectul acesta culinar și am văzut că e un curent acum mai ales în rândul vedetelor să arate cât de talentate sunt, dar nu e cazul meu. Eu o să comand tot și de Crăciun și de Revelion. Împart cu fina mea și cam acesta va fi Crăciunul și Revelionul pentru mine. La mine bucătăria este spațiul prin care treci, miroase a detergent și a flori și cam atât. I-am gătit lui Andrei, i-am pregătit de foarte multe ori mâncarea, mi-am încercat norocul, avea gust mâncarea, nu pot să zic că nu”, a declarat, pentru Libertatea, Octavia Geamănu.

Ea recunoaște că are o doamnă care o ajută la îngrijirea băiețelului. “Gătește doar pentru Andrei. Noi nu prea mâncăm acasă, ne comandăm sau mâncăm în oraș. Mi se pare timp irosit într-o viață în care totul e pe repede înainte, bine, cui îi place să gătească, să fie sănătos!”, a punctat Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu petrec Revelionul separat

În ceea ce privește sfârșitul de an, știrista Antenei 1 și chitaristul de la Direcția 5 nu și-au făcut planuri. Și asta pentru că partenerul ei e plecat cu colegii la concerte, iar ea este în ajun la pupitrul Observatorului. Îndrăgostiții vor recupera însă în ianuarie. Dacă se vor hotărî să plece într-o vacanță, rămâne de văzut. Cert este că Octavia se pliază foarte rapid la schimbările de plan, spre deosebire de alte femei pentru care pregătirile de plecare reprezintă o adevărată corvoadă.

“Revelionul mă prinde la muncă, am jurnalul de la ora 19.00 și pe 30 și pe 31 decembrie, dar de pe 1 sunt liberă. Noi, ca ospătarii, sărbătorim după. Marian are concerte, așa că pentru noi concediul vine în ianuarie. Suntem din categoria aceea care se trezește dimineața și zice: < > Eu am bagajul direct pregătit dacă îmi spui acum că vrei să plecăm nu știu unde, eu în 10 minute sunt gata, sunt la aeroport. E totul pregătit deja, am o geantă acolo de viteză”, ne-a dezvăluit știtista Antenei 1.

