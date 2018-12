Petrecere cu mare fast pentru fiul lui Mădălin Ionescu. „I-am purtat în suflet destinul lui special” | FOTO

Mădălin Ionescu și soția sa, Cristina Șișcanu i-au organizat o petrecere fastuoasă lui Filip, băiatul pe care fostul prezentator de televiziune îl are din primul său mariaj.

Petrecerea a fost organizată la un restaurant din Capitală, acolo unde Filip le-a avut alături de pe cele mai importante persoane din viața lui, dar și prieteni și rude care au venit să-l aniverseze.

„Ziua lui Filip! Au trecut 15 ani și în fiecare zi i-am purtat în suflet destinul lui special. Băiatul meu este un adolescent minunat . I-am organizat, într-o locație superbă, o petrecere cu mulți invitați , de fapt cu oamenii pe care și i-a dorit alături . La muuuulți ani, băiețelul meu iubit !❤️”, a spus Mădălin Ionescu cu ocazia aniversăriii băiatului său.

„❤️?my boy. #15yearsold. La mulți ani, iubitul meu mic! Îți multumesc că faci parte din viața mea. #15ani #filip”, este mesajul transmis de Cristina Șișcanu de ziua de naștere a fiului ei vitreg, cu care, de altfel, are o relație specială.

Drama prin care a trecut fiul lui Mădălin Ionescu



Filip are probleme de sănătate încă de pe vremea când era foarte mic, din cauza unui vaccin.

„Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient… El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi…

În România nu era, nici medicii nu erau suficient de informaţi… Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integrat… Este extrem de creativ! Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-şi dezvolte alte abilităţi”, spunea Mădălin Ionescu într-un interviu.

Mădălin Ionescu este un cunoscut realizator și prezentator de televiziune, care de-a lungul anilor a moderat numeroase emisiuni de succes. Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu este căsătorit cu Cristina Șișcanu de câțiva ani. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip.

