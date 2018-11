Prima declarație a Monicăi Roșu după ce a părăsit show-ul Exatlon România. „Dintre toți a fost cea mai…”

Monica Roșu a făcut parte din echipa Faimoșilor în cel de-al doilea sezon al concursului Exatlon România, filmat în Republica Dominicană și difuzat de postul de televiziune Kanal D.

Monica Roșu era accidentată de mai multă vreme și a decis să părăsească competiția înaintea duelului cu Mădălina Predoi.

Pe contul său de Instagram, Monica Roșu a făcut prima sa declarație după ce a părăsit concursul, afirmând că Cristina Nedelcu a fost persoana de care s-a apropiat cel mai mult pe durata show-ului.



„Competiția s-a terminat pentru mine în Republica Dominicană. Am trăit momente intense și speciale acolo, alături de echipa „roșie'”, și am întâlnit oameni deosebiți. Dintre toți, Cristina Nedelcu a fost cea mai apropiată de mine, am împărțit împreună și bucurii, și tristeți. De aceea, chiar dacă nu mai sunt alături de ea, vreau să o susțin în continuare în încercarea de a rămâne cât mai mult la Exatlon. Hai Cris!!!♥️”, a scris Monica Roșu.

Citește și: FOTO | Coadă la Catedrala Mântuirii Neamului. Când se va încheia programul de vizitare