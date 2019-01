Roxana Ciuhulescu a vrut să-și dea demisia după prima emisiune la TV. Ce a speriat-o pe vedetă

Ani de zile, Roxana Ciuhulescu a moderat emisiunea Pro Motor, de la Pro TV. Despre experiența sa în televiziune a făcut vedeta dezvăluiri. Aceasta a spus că a vrut să demisioneze după prima emisiune.

„Prima emisiune pe care am înregistrat-o a fost la Salonul Auto de la Paris. Am avut un super producător care m-a ajutat enorm, Adrian Cheltuitoru, care acum lucrează la Antena şi la Dolce. În prima emisiune, când am fost pregătiţi în salon pentru filmare, mi s-a încleştat gura de emoţii, deci nu reuşeam să scot două cuvinte. El s-a prins imediat. M-a ajutat. Am depăşit. Am avut trei zile de filmări. Pe vremea aia primele trei zile de filmări de la Salonul Auto de la Paris erau dedicate presei. Ulterior s-au făcut doar două, pentru că în a treia zi nu mai era nimeni şi şi-au dat seama că pierd bani cu expoziţia.

Pe drum, pe avion, la întoarcere spre România, m-a văzut că eram foarte tăcută şi m-a întrebat ce am. I-am zis: „Să ştii că eu îmi dau demisia când ajungem acasă”. Reacţia a fost: „Ce? Te omor, săptămâni întregi am căutat prezentatoare, am făcut atâtea castinguri, eşti nebună”. Zic: „Adi, eu nu sunt făcută pentru lumea asta”, „nu e adevărat, e greu la început, dar o să vezi că o să fie bine. Să nu te prind că te duci la Sârbu să îţi dai demisia, că te omor cu mâinile mele”. Deci m-a încurajat”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru adevarul.ro.

Întrebată ce a speriat-o, vedeta spus:

„Mediatizarea. Dintr-o dată, dintr-o fată înaltă pe care o remarcau oamenii pe stradă şi se mirau toţi, am mai apărut şi pe TV. Eram pe toate ziarele. Ţin minte că am fost la o tarabă, că îmi spusese un vecin să mă duc să îmi cumpăr nu ştiu care ziar în care apărusem. Şi m-am oprit la o tarabă şi am întrebat-o pe doamna de acolo şi zice: „Dumneavoastră!”, „Ce, doamnă?”. Şi începe „ia uitaţi aici, ia uitaţi aici”. Zic: „Doamnă, eu ştiam de un ziar”. „Doamnă, sunteţi pe toate ziarele. Ce aţi făcut de aţi ajuns celebră peste noapte?”, îmi spune…

…Nu aş putea spune că agasată. Eram speriată pur şi simplu, că nu eram într-o lume care să îmi aparţină, ci una cu care m-am obişnuit foarte greu. Mi-a luat vreo trei-patru ani să mă obişnuiesc. Şi toţi anii ăştia, eu am rămas un om la fel de simplu ca atunci. Pentru mine, asta mi se pare atât de relativă. Uite, au fost n persoane publice pe val la un moment dat şi acum nu mai ştie nimeni de ele. Plus că eu vedeam să fac o carieră într-un cu totul alt domeniu. Adică eu sunt ataşată de armată, de militari. Eu acolo mă vedeam”.

Vedeta de televiziune Roxana Ciuhulescu s-a cununat religios cu Silviu Bulugioiu anul trecut. Silviu Bulugioiu și Roxana Ciuhulescu s-au cununat civil în luna martie a anului trecut. Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a anului 2018, atunci când a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.

