Scandal în echipa Războinicilor de la Exatlon din cauza lui Doru. Și-a pus toată echipa în cap

Doru Meseșan a câștigat primul duel din echipa Războinicilor din sezonul al doilea de la Exatlon România. El l-a învins pe Călin Novăcescu, care a fost eliminat. Deși a rămas în concurs, alături de ceilalți coechipieri, Doru Meseșan a stârnit discuții în rândul echipei Războinicilor.

„Eu am remarcat că e doar un tip agitat și ne agită foarte mult” , a comentat Iulian Pîtea.

„Au intervenit tensiuni între noi… E uman ce s-a întâmplat. reacția lui Doru fiind noominalizat la eliminare l-a deranjat… Discursul lui după eliminare, după ce a rămas el, a fost unul dureros pentru mine. Am simțit că am pierdut doi jucători, nu unul. Am fost dezamăgit”, a mai spus el.

„Arată imaturitate. după ce a câștigat jocul și s-a întors în echipă, am fost amenințați că el va face totul pe cont propriu”, a declarat Ana Maria Otvoș.

„Sper să avem o parte din Călin în noi, să îl simțim în suflet. Din partea mea nu s-a rupt nimic, eu mi-am spus punctul de vedere”, a afirmat Doru Meseșan.

„Am fi ipocriți să spunem că nu sunt discuții”, a spus și Betty.

