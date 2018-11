Secretul formei fizice a Adrianei Antoni. A eliminat un singur aliment din dieta sa

Adriana Antoni a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena Stars, în care explicat cum reușește să se mențină în formă.

Artista a afirmat că dieta ei consține foarte multe proiduse bio. De asemenea, vedeta a explicat că a reușit să scape de kilograme după ce a renunțat la zahăr.



„Am slăbit pentru că am decis să elimin cantitatea mare din viaţa mea. Mănânc bio, sunt produsele mai scumpe, pentru că sunt crescute altfel, dar nu mă deranjează. De ani de zile am făcut asta. Am exclus zahărul treptat, nu dintr-o dată”, a spus Adriana Antoni la emisiunea „Răi Da’ Buni”, prezentată de Mihai Morar la Antena Stars.

