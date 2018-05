Tudor de la Fly Project se înțelege foarte bine cu soacra. De fapt, e fanul ei numărul 1! De nouă luni, de când Anamaria, soția lui Tudor, a născut, mama acesteia s-a mutat la ei acasă, pentru a se ocupa de nepoțică.

Anamaria Ionescu a trecut cu bine peste depresia postnatală și este o mămică dedicată. Deși mama ei s-a mutat temporar în locuința sa și a lui Tudor de la Fly Project pentru a fi alături de nepoțica Ilinca, proaspăta mămică nu se îndură să lipsească de acasă.

“Este o viață haotică, dar foarte frumoasă. Evident că toate lucrurile pe care le făceam înainte sunt acum istorie – cum ar fi mersul la film, ieșitul mai des cu prietenele, mersul la job. Deocamdată, am renunțat la job pentru a mă ocupa exclusiv de creșterea Ilincăi”, ne-a mărturisit Anamaria Ionescu.

Fosta prezentatoare TV nu ia în calcul sub nici o formă angajarea unei bone, nici măcar în viitor, când va reveni în televiziune, întrucât mama ei și-a exprimat clar intenția de a o crește pe Ilinca.

Experiența bunicii și sfaturile date de-a lungul celor 9 luni s-au dovedit utile pentru Anamaria și Tudor Ionescu. Mai mult, artistul se înțelege excelent cu soacra sa, pe care o apreciază foarte mult.

“Sunt norocoasă, o am pe mama alături de mine, care este destul de tânără și care, deocamdată, a renunțat la lucrurile pe care le făcea înainte pentru a i se dedica Ilincăi. Ea se simte împlinită, pentru că și-a dorit foarte mult o nepoțică, își dorește și alți nepoți, evident, dar deocamdată am spus stop. Este non-stop alături de noi, s-a mutat cu noi. De 9 luni stă la noi. Săraca, vrea și ea să mai meargă pe la ea pe acasă, dar Tudor nu o lasă. Îi suntem recunoscători că stă cu noi și că a renunțat puțin la viața ei. Tudor este cel mai mare fan al ei acum, pentru că știe că fără ea ne-ar fi foarte greu. Ne-am descurca, pentru că nu ai cum să nu te descurci, dar ar fi de 10 ori mai greu decât acum”, a declarat, pentru Libertatea, Anamaria Ionescu.