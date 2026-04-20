Decizia Curții de Apel București

„În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU”, se arată în decizie.

Instanţa a dispus extrădarea şi predarea lui Alexandru Bălan, cetățean român și moldovean, către autorităţile judiciare din Republica Moldova, în vederea executării pedepsei de un an şi șase luni de închisoare aplicată prin sentinţa Judecătoriei Chişinău din data de 15 aprilie

Alexandru Bălan a fost condamnat în Rep. Moldova pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat.

Fostul director adjunct al SIS a consimţit la extrădare

Conform presei de la Chişinău, condamnarea lui Alexandru Bălan în Rep. Moldova a fost pronunţată după prima şedinţă în dosar, la care fostul diector adjunct al SIS a participat online, fiind în arest la domiciliu în România. Inculpatul şi-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.

Alexandru Bălan a fost arestat pe 8 septembrie 2025, pe aeroportul din Timișoara, sub acuzația că a divulgat informaţii secrete de stat legate de România către ofiţeri KGB din Belarus, țară apropiată de Rusia lui Vladimir Putin.

Legături cu ofițeri din KGB-ul Belarusului

Fostul șef din cadrul SIS al Republicii Moldova este acuzat că, în perioadele 19-21 mai 2024 și 9-10 aprilie 2025, a intrat în legătură, la Budapesta, cu patru patru ofițeri ai KGB Belarus – Vladimir Varazhbitau, Mikalai Dukshta, Vladimir Yarmak și Stanislau Bartashevich – în regim clandestin, cu scopul de le a transmite „date/informații cu caracter secret de stat, precum și unele rapoarte informative care conțineau informații având caracter secret de stat”. 

Relația dintre aceștia cuprindea și „realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în contrapartidă cu serviciile prestate. Legăturile erau realizate prin „adoptarea unor multiple măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, utilizând metoda cunoscută sub denumirea de «comunicare prin draft»”. 

Plăți de 100.000 de euro

La momentul percheziției domiciliare din 8 septembrie 2025, în cadrul unor medii de stocare au fost identificate două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României.

Este vorba despre o notă având patru file, de la SIE România către SIS Republica Moldova, din data de 24 august 2015, și un alt document de două file emis de Serviciul Român de Informații. Cetățeanul moldovean ar fi primit, în schimbul colaborării cu ofițerii din Belarus, suma de circa 100.000 de euro, bani pe care i-ar fi „spălat” prin tranzacții realizate la case de schimb valutar.

Anchetă internațională

SRI a precizat că demascarea spionului a fost o acțiune complexă, făcută în cooperare cu serviciile de informaţii din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova.

Într-o declarație dată inițial în instanță, Alexandru Bălan a susținut că întreaga situație „este o ripostă a rivalilor, oponenţilor săi din Republica Moldova”, a respins acuzația că ar fi transmis documente ce au legătură cu securitatea României și a negat întâlnirile cu ofițeri ai KGB Belarus.

Alexandru Balan a fost numit adjunct al șefului SIS în martie 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, când scena politică din Republica Moldova era controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent după gratii din cauza implicării în dosarul „furtului miliardului”.

Victor Ponta, apariție-surpriză la evenimentul unde PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. De ce a venit
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Unica.ro
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Deșeurile mascate sub eticheta de „second-hand”, o problemă gravă în România: „Oprim sursa de alimentare”
Știri România 23:17
Deșeurile mascate sub eticheta de „second-hand”, o problemă gravă în România: „Oprim sursa de alimentare”
O companie din Târgu Mureș va avea, în 2026, cea mai mare capacitate de reciclare a PET-ului din Europa
Știri România 20:37
O companie din Târgu Mureș va avea, în 2026, cea mai mare capacitate de reciclare a PET-ului din Europa
Mai tare ca Putin. Dictatorul din Belarus, în vârstă de 71 de ani, ar avea o relație cu un model de 22 de ani
Adevarul.ro
Mai tare ca Putin. Dictatorul din Belarus, în vârstă de 71 de ani, ar avea o relație cu un model de 22 de ani
Andreea Bălan și Victor Cornea, cununie în mare secret. Ce ținute au purtat cei doi îndrăgostiți
Fanatik.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea, cununie în mare secret. Ce ținute au purtat cei doi îndrăgostiți
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Raed Arafat, primul invitat în show-ul „Furnicuțele”, pe Antena 1: cum se modifică sunetul RO-Alert și ce trebuie să conțină rucsacul de urgență
Stiri Mondene 19:26
Raed Arafat, primul invitat în show-ul „Furnicuțele”, pe Antena 1: cum se modifică sunetul RO-Alert și ce trebuie să conțină rucsacul de urgență
Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune, dacă decizia rămâne definitivă
Stiri Mondene 17:48
Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune, dacă decizia rămâne definitivă
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
TVMania.ro
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
ObservatorNews.ro
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
ICCJ a decis! Dreptul de deducere al TVA nu se mai prescrie
Mediafax.ro
ICCJ a decis! Dreptul de deducere al TVA nu se mai prescrie
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Gică Hagi este noul selecționer al României. Când începe mandatul „Regelui”
KanalD.ro
Gică Hagi este noul selecționer al României. Când începe mandatul „Regelui”

Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan", avertizează prof. Gabriel Bădescu
Politică 23:34
Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan”, avertizează prof. Gabriel Bădescu
LIVE TEXT - PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan / Premierul refuză să demisioneze / Primarul PSD care a votat pentru continuarea guvernării
Politică 22:30
LIVE TEXT – PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan / Premierul refuză să demisioneze / Primarul PSD care a votat pentru continuarea guvernării
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
ZiaruldeIasi.ro
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Prima femeie din Iran care va fi executată după protestele din ianuarie. Condamnarea ei la moarte vine după execuția unui sportiv
Fanatik.ro
Prima femeie din Iran care va fi executată după protestele din ianuarie. Condamnarea ei la moarte vine după execuția unui sportiv
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal