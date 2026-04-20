Decizia Curții de Apel București

„În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU”, se arată în decizie.

Instanţa a dispus extrădarea şi predarea lui Alexandru Bălan, cetățean român și moldovean, către autorităţile judiciare din Republica Moldova, în vederea executării pedepsei de un an şi șase luni de închisoare aplicată prin sentinţa Judecătoriei Chişinău din data de 15 aprilie

Alexandru Bălan a fost condamnat în Rep. Moldova pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat.

Fostul director adjunct al SIS a consimţit la extrădare

Conform presei de la Chişinău, condamnarea lui Alexandru Bălan în Rep. Moldova a fost pronunţată după prima şedinţă în dosar, la care fostul diector adjunct al SIS a participat online, fiind în arest la domiciliu în România. Inculpatul şi-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.

Alexandru Bălan a fost arestat pe 8 septembrie 2025, pe aeroportul din Timișoara, sub acuzația că a divulgat informaţii secrete de stat legate de România către ofiţeri KGB din Belarus, țară apropiată de Rusia lui Vladimir Putin.

Legături cu ofițeri din KGB-ul Belarusului

Fostul șef din cadrul SIS al Republicii Moldova este acuzat că, în perioadele 19-21 mai 2024 și 9-10 aprilie 2025, a intrat în legătură, la Budapesta, cu patru patru ofițeri ai KGB Belarus – Vladimir Varazhbitau, Mikalai Dukshta, Vladimir Yarmak și Stanislau Bartashevich – în regim clandestin, cu scopul de le a transmite „date/informații cu caracter secret de stat, precum și unele rapoarte informative care conțineau informații având caracter secret de stat”.

Relația dintre aceștia cuprindea și „realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în contrapartidă cu serviciile prestate. Legăturile erau realizate prin „adoptarea unor multiple măsuri de protecție contrainformativă, cât și prin poșta electronică, utilizând metoda cunoscută sub denumirea de «comunicare prin draft»”.

Plăți de 100.000 de euro

La momentul percheziției domiciliare din 8 septembrie 2025, în cadrul unor medii de stocare au fost identificate două documente conținând informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României.

Este vorba despre o notă având patru file, de la SIE România către SIS Republica Moldova, din data de 24 august 2015, și un alt document de două file emis de Serviciul Român de Informații. Cetățeanul moldovean ar fi primit, în schimbul colaborării cu ofițerii din Belarus, suma de circa 100.000 de euro, bani pe care i-ar fi „spălat” prin tranzacții realizate la case de schimb valutar.

Anchetă internațională

SRI a precizat că demascarea spionului a fost o acțiune complexă, făcută în cooperare cu serviciile de informaţii din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova.

Într-o declarație dată inițial în instanță, Alexandru Bălan a susținut că întreaga situație „este o ripostă a rivalilor, oponenţilor săi din Republica Moldova”, a respins acuzația că ar fi transmis documente ce au legătură cu securitatea României și a negat întâlnirile cu ofițeri ai KGB Belarus.

Alexandru Balan a fost numit adjunct al șefului SIS în martie 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, când scena politică din Republica Moldova era controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent după gratii din cauza implicării în dosarul „furtului miliardului”.

