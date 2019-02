Alex Filip, luptător de kickboxing și unifight, și Silviu Geandră, polițist în trupele speciale, ambii din echipa Crocodililor, se vor lupta să rămână în competiție. La finalul probei, unul dintre cei doi dueliști va pleca acasă. „Este lupta titanilor astăzi!”, spune Nelly Condeescu, din echipa roșie a Crocodililor.

Săptămâna trecută, Lemurii și Crocodilii, cele două echipe rămase în joc, au luptat în probele de Salvare și Nominalizare, în Madagascar, la 7.000 de kilometri depărtare de casă. Echipa galbenă a păstrat tradiția și a câștigat proba de Salvare, iar echipa roșie a mers la Nominalizare, probă în urma căreia s-au stabilit cei doi dueliști: Silviu Geandră și Alex Filip.

„Este unul dintre cei mai buni competitori din această emisiune. Are calități fizice foarte bune', spune Alex Filip despre colegul Silviu Geandră, pe care-l va avea de înfruntat. Șansele sunt 50%-50% și în această probă se poate întâmpla orice. Singurul lucru cert este că la finalul ei unul dintre noi va pleca acasă. Fiecare dintre noi are încredere în el și amândoi privim totul cu optimism, pentru că așa suntem obișnuiți, Amândoi avem același număr de dueluri, câte trei, iar între noi doi aceasta ar fi cea de-a treia confruntare față în față”, continuă el.

„Fiind o probă de duel, care poate fi și ultima pentru mine, aș vrea să demonstrez că pot lupta sub orice culoare. De la fiecare echipă în care am fost am avut câte ceva de învățat și nu am nici un resentiment față de nici una dintre ele. Le-am purtat cu drag culorile, le-am apărat cât am putut, m-am străduit să fac tot ce-i mai bun, iar în momentul în care am fost nominalizat m-am dus la duel cu foarte multă încredere în mine. Sper ca azi să fie așa cum trebuie să fie. Și cel mai bun să câștige”, spune Silviu Geandră.

