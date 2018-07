Unde o duce Vladimir Drăghia pe Alice în luna de miere. „Nu vede o destinație mai romantică”

Vladimir Drăghia se află pe ultima sută de metri cu nunta, el urmând să se căsătorească cu iubita sa, Alice Cavaleru luna aceasta, pe 21 iulie. Vladimir Drăghia și Alice cavaleru au împreună o fetiță, Zora.

Actorul a stabilit deja unde va merge cu Alice în luna de miere. cei doi vor petrece în maroc, după cum a mărturisit Vladimir Drăghia pe blogul său.

„Recunosc, nu mă mai gândisem la Maroc până atunci. Nici nu era pe harta destinațiilor mele, dar se pare că iubirea chiar te poartă departe, pentru că instant mi-am dorit să mergem în Maroc.

La întoarcerea mea în România, m-am așezat stângaci pe un genunchi si am întrebat-o pe Alice dacă vrea să îmbătrânim împreună. Asta se traduce în nuntă. În stilul nostru relaxat, desigur, fără prea multe tradiții bifate, dar cu siguranță cu o lună de miere atașată. Pentru că o surprindeam des uitându-se pe Instagram la fotografii cu orașele imperiale ale Marocului și pentru că știu cât de mult îi place arhitectura orientală, am început să mă interesez cum ajungem acolo cât mai repede având în vedere că vom merge cu Zora si o sa fie prima dată în avion.

Deși reacția lui Alice la aflarea veștii că plecăm o săptămână in Maroc este de neprețuit, am fost surprins de raportul calitate-preț. Alice traduce asta prin multe plimbări în bazarele lor exotice și kilograme în plus la bagajul de cală. Deja și-a făcut o listă cu mirodenii și tot felul de lucruri specifice culturii lor, care este într-adevăr spectaculoasă.

Mă bucur că plecam imediat după nunta noastră, care va avea loc weekend-ul viitor, pe plajă. Nu că am avea noi mult stres cu pregătirile de nuntă acum, dar îmi place idea unui sejur organizat, care este o premieră pentru noi. Am mai aruncat și eu un ochi pe articolele pe care le citește Alice despre Maroc și îmi dau seama că într-adevăr e o destinație plină de istorie și mister, pe care trebuie să o vizitezi măcar o dată în viață…

…Alice spune că nu vede o destinație mai romantică decât Marocul și știu că nu o spune doar așa, pentru mine. Casablanca” e unul dintre filmele ei preferate”, a menționat Vladimir Drăghia pe blog.

