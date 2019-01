Unde petrece Adelina Pestrițu de ziua ei. În același loc va face nunta | FOTO

Luna viitoare, în data de 2 februarie, Adelina Pestrițu împlinește 32 de ani. Bruneta se pregătește de petrecere. Evenimentul va avea loc la același restaurant unde fosta asistentă TV și-a botezat fiica. În același loc se pare că va avea loc și nunta Adelinei Pestrițu cu Virgil Șteblea.

„Eu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt în febra pregătirilor pentru a întâmpina cum se cuvine vârsta de 32 de ani. Am tot stat și m-am gândit, alături de Virgil, dacă să dau o petrecere de pomină sau să plecăm în vacanță pe 2 februarie, ziua în care împlinesc 32 de ani.

Și am ținut cont de faptul că de ziua mea vreau să-mi distrez și prietenii dragi pe care îi am, unii de o viață întreagă, alții de câțiva ani, iar astfel s-a votat sa fie mare petrecere. Pentru mine toți sunt speciali și dragi, și mă bucur enorm când mă gândesc că vin cu drag să se distreze alături de mine și în cinstea anilor mei. Este un sentiment tare plăcut să vezi cum sute de oameni petrec alături de și pentru tine.

Am spus sute pentru că și de data aceasta estimez că vor fi în jur de 150-200 de prieteni lângă mine.

Locația mi-am dorit să fie una elegantă, primitoare, spațioasă și cu mâncare delicioasă. Dar mai ales, să mi se permită redecorarea completă a sălii. Nu pentru ca n-ar fi una potrivită, ci din simplul fapt că eu întotdeauna am o altfel de viziune asupra evenimentelor pe care le organizez și îmi doresc să prindă o notă de poveste, să facă totul parte dintr-o singură temă și coloristică.

Decorul, mesele, aranjamentele, scena, luminile, tacâmurile, meniurile, lumânările, aranjamentele pe mese, candy-bar-ul, photo-corner-ul, absolut toate să aibă o legătură între ele și cu povestea din capul meu.

Și cum mie îmi place să rămân fidelă oamenilor de serviciile cărora am fost mulțumită în trecut, am decis să mă întorc la Aristocrat…, unde întotdeauna sunt primită cu brațele deschise și totul arată așa cum îmi doresc…

…Probabil tot aici vom face și nunta când va fi cazul, dar până atunci vreau să vă mai povestesc puțin despre petrecerea de weekend-ul următor.

Evident că n-am putut sta liniștită și împreună cu fetele… am pus la cale un decor de vis pe care abia aștept să vi-l prezint.

Aceeași poveste. Schimbăm mesele, scaunele, redecorăm sala. Dumnezeu mi-a scos-o în cale pe Monica, o fată care este fix pe sufletul meu. Orice nebunie am în cap, ea mi-o transformă în realitate.

Astfel am preferat să iau aceeași firma pentru aranjamente și decor… Decorul ei a primit atâtea laude la botezul micuței Baby Zeny. Totul a fost extrem de apreciat de toată lumea și am fost foarte fericiți pentru acest lucru.

Și uite așa ne-am pus noi pe treaba. Din nou schițe, tabele, calcule, măsurători, toate în numai 3 săptămani. Nici n-aveam cum altfel, decât cu emoții, alergătură, agitație. Și printre toate pregătirile, am mai avut și câteva shooting-uri, evenimente, întalniri, plus un soț și un copil. Le-am făcut față cu brio.

Desigur că în afară de decorațiuni, mâncare, servire, lumini ambientale și ținute de gală, avem nevoie și de artiști care să întrețină atmosfera toată noaptea.

Am ales Taraful din Clejani pentru că Viorica alături de toți ai ei este super pricepută într-ale cântatului și nu numai, dar și formația Pindu alături de Ansamblul Iholu din Constanța. Invitații mei merită o atmosferă de vis, așa că nu puteam să nu mă gândesc la fiecare detaliu în parte.

Abia aștept ziua de sâmbătă să ne distrăm pe cinste și să vă arăt poze de la petrecere. Revin să vă prezint și ținuta mea de sâmbătă. Încă n-am ales cu ce o să mă îmbrac. Încă sunt în căutare de ceva spectaculos. Cum o găsesc, promit să o vedeți și voi.

Vă pup si vă iubesc!”, a detalia vedeta pe blogul său.

Adelina Pestrițu este o fostă asistentă și prezentatoare de televiziune. Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. În data de 10 noiembrie, Adelina Pestrițu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost creștinată de un cuplu de oameni de afaceri din Constanța, Aura și Daniel Rafte.

