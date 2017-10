George Young, producătorul AC/DC, a murit la 70 de ani

George Young, fratele mult mai celebrilor Angus și Malcom Young, producătorul AC/DC în perioada de glorie a trupei, a murit la vârsta de 70 de ani, a anunțat formația australiană.

Produătorul australian George Young, una dintre forțele aflate în spatele celebrei trupe de heavy metal, AC/DC, care i-a condus pe frații săi mai mici Angus și Malcolm spre faima mondială, a murit la vârstă de 70 de ani.

Geprge Young a cântat și el în anii 60, făcând parte din trupa The Easybeats din Sydney și a devenit compozitor, scriind piese precum „Love is in the Air”, ”Lazy River” sau „Friday on My Mind” alături de Harry Vanda.

Dar el a devenit cunoscut datorită muncii sale duse din spatele scenei pentru a crea una dintre cele mai importante formații de rock din istorie, AC/DC, și producerea unora dintre cele mai importante albume ale acestora, „Let There Be Rock”, „Dirty Deeds Done Dirt Cheap” sau ”High Voltage”.

„Cu multă durere în suflet trebuie să anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru frate și mentor, George Young”, a transmis trupa într-o declarație de presă. spus trupa într-o declarație. „Fără ajutorul și îndrumarea lui nu ar fi existat un AC / DC. Ca muzician, compozitor, producător, consilier și mult mai mult, nu ai putea cere un om mai dedicat și mai profesionist”, au mai transmis membrii AC/DC, trupă care îl are în prezent solist pe Axl Rose.