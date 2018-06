Fiecare dintre cele cinci membre ale Spice Girls urma să primească 30 de milioane de dolari pentru a se reuni în vederea susținerii unui turneu aniversar. În februarie anul acesta, presa internaţională anunţa că Mel B, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton şi Melanie C s-au întâlnit cu fostul lor manager, Simon Fuller, pentru a pune la punct detaliile privind acest turneu.

Planurile par să se fi schimbat după ce soția lui David Backham s-a răzgândit și nu a mai acceptat să ia parte la turneul care ar fi trebuit să marcheze 20 de ani de la momentul în care Geri Halliwell a anunţat că va părăsi trupa.

În 2007, cântăreţele s-au reunit pentru o scurtă perioadă de timp, pentru turneul “Return of the Spice Girls”, care s-a bucurat de un enorm succes. De asemenea, Mel B – Scary Spice, Victoria Beckham – Posh Spice, Emma Bunton – Baby Spice, Geri Halliwell – Ginger Spice şi Melanie C (Chisholm) – Sporty Spice s-au reunit pentru un scurt recital în anul 2012, la ceremonia Jocurilor de Vară de la Londra. Mai târziu în acelaşi an, un musical, “Viva Forever”, a avut premiera în capitala britanică.