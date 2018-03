Adelina Pestrițu se mută în casă nouă! E o mutare necesară, având în vedere că va deveni mamă. Fosta vedetă TV și iubitul ei, Virgil, consideră că o casă ar fi mai potrivită pentru un copil decât apartamentul în care stau ei acum.



Chiar dacă abia s-a mutat într-un apartament nou și a reușit cu greu să-și vândă vechea locuință, Adelina Pestrițu se pregătește, din nou, de mutare, într-un spațiu mult mai mare.

Dat fiind faptul că bebelușul, al cărui sex a fost anunțat abia ieri, “s-a anunțat” fix după ce bruneta a terminat de renovat și aranjat noul cămin, Adelina mărturisește că îi este oarecum greu să se despartă de apartamentul pe care l-a făcut în sfârșit după bunul plac, însă mutarea într-o casă mai mare este inevitabilă și se află pe lista lor de priorități. “Urmează să ne mutăm la o casă mai mare, dar, deocamdată, abia am amenajat-o pe asta și un an, doi, cred că ne descurcăm”, ne-a spus ea.

Cunoscută ca pasionată de haine și accesorii, Adelina are un dressing impresionat, asemenea vedetelor de la Hollywood, pe care îl va împărți cu… bebelușul! Ca să fie clar cum i s-au schimbat prioritățile, Adelina ne-a dezvăluit că acum nu mai face shopping pentru ea, ci pentru copil: “Nu poftesc la vreo geantă sau pantofi. Mi-am făcut plinul și am zis că e cazul să cumpărăm pentru bebeluș acum”. Mai mult, a-nceput să le dea din haine prietenelor, ca să facă loc pe rafturi pentru botoșei și body-uri. “Sincer, eu fac pachete o dată la două săptămâni, dar asta nu înseamnă că fac un eveniment din asta. Le ofer cu drag prietenelor, oamenilor care au nevoie, dar acum să știi că nu o să exagerez. Lucruri pe care nu le port le ofer. Plus că, după naștere, vreau să revin repede la vechea siluetă, deci, pot să le mai port”, a completat vedeta, care are de gând să nască pe cale naturală.

