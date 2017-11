Administratora clădirii în care locuia Stela Popescu rupe tăcerea, după moartea fulgerătoare a actriței. Femeia a fost prezentă în cadrul emisiunii de la Kanal D, alături de fostul soț al actriței, Dan Puican.

Femeia a fost ultima persoană care a văzut-o pe Stela Popescu înainte să moară. Aceasta povestește cu tristețe care era starea acesteia atunci când s-a întors de la evenimentul unde ținuse un discurs halucinant și incoerent.

Administratora clădirii. „Nu avea o mobilitate și un echilibru”

„Ieri in jurul orei 2 fara un sfert, dansa a venit cu taxiul acasa, a deschis usa, ne-am salutat si am observat ca ii era greu sa iasa din taxi. Nu avea o mobilitate si un echilibru. Am zis sa o ajut, era si cu 2 pachete. Dansa nu accepta ajutor, rar de tot, dar ca niciodata ea m-a luat de mana si mi-a zis sa o ajut. Facea pasii mici, mergea incet si avea o paloare a fetei. M-a pus pe ganduri. Nu stiam daca e vorba de o raceala, oboseala. Am intrebat-o cum se simte, mi-a zis ca se simte bine, dar e cam obosita.

A mers singura pana in casa, a mers foarte incet spre alee. Nu stiu daca a ajuns pana inauntru, nu am vrut sa o urmaresc, mi-a fost jena.”, a spus femeia la WowBiz.

”Era foarte fericită şi era încântată de nepoţel, abia aştepta să-l vadă. Damian a împlinit un an şi cinci luni şi alerga. Vorbea bine, conform vârstei şi era foarte fericită de când s-a născut. De Paşte trebuia să vină aici, să stea în Bucureşti. Spectacolele erau viaţa dânsei. De Crăciun îşi aştepta prietenii şi dorea să fie înconjurată de aceştia. Era o fire veselă.”, a mărturisit administratora imobilului de lângă casa Stelei.

Stela Popescu va fi înmormântată duminică, la Cernica. Vineri, trupul neînsuflețit al marii actrițe va fi depus la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.