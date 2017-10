Bianca Drăgușanu a făcut anunțul trist, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Kanal D. Victor își va duce soacra și fetița, la Hunedoara.

Bianca Drăgușanu e tristă, mai ales că nu a stat niciodată fără fiica ei. „Sunt tare tristă, îmi pleacă fata de acasă. Nu, nu să se mărite! Să nu audă Victor! Zice că o încuie în turn, o leagă de calorifer. Pentru ea viitorul ginere trebuie să aducă salata din grădina ursului. Victor le va duce pe mama şi pe Sofia la Hunedoara. Vor sta o săptămână. O să mă duc acasă şi o să găsesc casa goală”, a spus Bianca Drăguşanu la TV.

Bianca Drăgușanu a făcut anunțul trist în direct la tv

„Eu la vârsta mea nu mai am somn. Am acasă un ceas cu cuc mic aşa de vreun an, cu două picioare, aşa, e ceva de vis. Sunt trează de la ora 6 şi jumătate, cam aşa. Pentru mine ora 1 e un fel de după-amiază spre seară„, a declarat recent Bianca Drăguşanu, care în luna septembrie i-a rupt turta fetiței ei.

