„Am fost în Italia, în weekend, după cum bine v-am spus şi a fost super frumos şi am cumparat în continuu lucruri. Iubi al ei s-a liniştit, chiar dacă zilele astea a fost gelos pe fericirea ei. Am avut o criză cu o prietenă comună pe FaceTime. Fata noastră, care a rămas acasă, are un iubit care vrea să facă ce vrea, când vrea, cu cine vrea, dar vrea să o aibă şi pe a noastră acasă. Şi uite aşa a trebuit să stăm cu a noastră să o susţinem că a plâns tot weekendul că nu a fost cu noi. Ia-l pe iubi de unde nu-i, că el a avut treabă cu baieţii. Evident că imediat ne-am documentat ca să îi dăm fetei un răspuns ca la carte. Şi am descoperit aşa: ‘dacă vrei să ai libertatate totală, rămâi singur, altfel relaţia se face în doi’. Partenerul este consultat, informat, anunţat. Viaţa de cuplu este, ce credeti, chiar în doi. În numele persoanelor prinse în relaţii toxice am dat milităria jos din pod. Ori în unu’, ori în doi, hotărâţi-vă!”, le-a spus Bianca Drăguşanu admiratorilor.

