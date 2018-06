“Aș fi vrut să fie etern, ani de zile m-am pus în genunchi să fiu soția lui, cred că o perioadă o să fiu singură, să mă regăsesc. Eu de la 19 ani, foarte puțin timp am fost singură, după ce a murit primul meu soț, câteva luni, e ceva nou pentru mine, nu trebuie să dau nimanui explicații, nu sună telefonul, nu am pe nimeni gelos sau care să mă certe, simt că respir după foarte emult timp, am suferit, normal.” , a spus Brigitte Năstase la “Star Matinal de Weekend”.

Brigitte Nătase a recunoscut că fostul tenismen vrea să părăsească definitiv țara, pentru a o lua de la capăt.

“Acum Ilie este la un turneu de tenis în Cluj, vrea să se mute dupa divorț în Franța pentru a începe o viață nouă. Îmi doresc de la mine un singur lucru. Să fiu unică și singura din viața unui bărbat și asta, din păcate, în ultimul timp nu s-a mai întâmplat, pentru că eu chiar îmi doresc să fiu unică” , a mai spus Brigitte Năstase, la “Star Matinal de Weekend”.

