Sorin Grindeanu a dezvăluit ce va face PSD dacă Ilie Bolojan nu își dă demisia: „Nu aștept miracole de la Cotroceni”

„Votul nostru a fost unul care spune tot, 97,7%”

Luni seară, Sorin Grindeanu a spus la Antena 1 că nu așteaptă miracole de la Palatul Cotroceni, relatează News.ro.

„Nu aştept miracole de la Cotroceni. La Palatul Cotroceni mă gândesc că în zilele următoare vor exista aceste consultări, nemaiexistând o majoritate care să susţină Guvernul. Şi votul nostru a fost unul care spune tot, 97,7%, mă aştept ca urmare a acestor consultări să se degaje o soluţie.

Dacă Ilie Bolojan înţelege, pierzându-şi 45% din susţinere, în totalul coaliţiei de guvernare, ponderea Partidului Social-Democrat este de aproape jumătate, noi astăzi i-am spus că nu îl mai susţinem, se poate rezolva foarte scurt această criză, se poate păstra protocolul de guvernare şi putem să mergem înainte. Dar n-aş vrea să anticipez.

Tocmai de aceea, constituţional, probabil în zilele următoare vor exista aceste consultări şi urmarea acestor consultări se vor degaja soluţii”, a declarat Sorin Grindeanu.

De asemenea, acesta a adăugat că va face tot posibilul să respecte mandatul primit din partea social-democraţilor în urma votului de luni.

„Atâta timp cât mandatul pe care l-am primit astăzi este acela de a nu mai avea pe Ilie Bolojan prim-ministru, evident că voi încerca şi eu, şi colegii mei din conducerea partidului, să respect acest mandat pe care l-am primit din partea colegilor”, a declarat preşedintele PSD.

PSD doreşte să continue într-o coaliţie pro-europeană, dar fără Bolojan premier

Sorin Grindeanu a adăugat că PSD doreşte să continue într-o coaliţie pro-europeană, însă fără Ilie Bolojan premier.

„Ne dorim să continuăm într-o coaliţie pro-europeană fără Ilie Bolojan prim-ministru. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci PSD trece în opoziţie. PSD nu susţine un guvern minoritar şi PSD nu face majoritate cu partide extremiste sau antieuropene”, a spus Sorin Grindeanu.

PSD a decis astăzi, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni seară, 20 aprilie, că el nu își va da demisia pentru că are o responsabilitate față de români, în urma mandatului preluat în iunie 2025.





