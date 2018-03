Carmen Şerban, în stare de șoc, după ce a fost împiedicată să plece la New York, pentru a susține mai multe spectacole. Artista crede că cineva vrea să îi facă rău și a făcut declarații uimitoare în cadrul emisiunii de la Antena 1.

“Plecarea noastră era pe 21. Am cumpărat nişte bilete mai scumpe şi ne-a spus că zborul s-a anulat şi apoi a trebuit să facem altă rezervare. Important era să ajung la New York, totul era sold out, la un restaurat românesc, unde mulţi oameni şi-au programat weekendul acolo. Când am ajuns la aeroport, a doua zi, am trecut peste mutat, doamnele acelea au fost dragut, au spus ca avem un însemn pe viză şi că am probleme. Eu am obţinut viza pe 2 februarie. Viza mea a fost anulată în ziua în care am plecat în America. Mi s-a anulat abia când eram în avion. A verificat şi mi s-a spus că nu am nicio problemă cu viza. Când am ajuns la ambasadă, mi-au luat paşaportul ca să verifice şi mi l-au adus cu ştampilă de “canceled” (n.r. anulată). M-am simţit umilită şi jignită. Vineri dimineaţă m-am dus şi am returnat banii. Este român (n.r. persoana care i-a pus beţe în roate) şi cu siguranţă vom elucida acest mister”, a spus Carmen Şerban în platoul “Acces Direct”.

“Eu ca artist, mă simt jignită şi umilită. Există un prejudiciu mare. Trebuia să stăm trei săptămâni. Am trimit un mail către ambasada din România, ca să vedem ce se poate întâmpla. Dar omul ăsta, cred că el are pe cineva în interiorul ambasadei. Îmi pare rău să spun asta, dar e o opinie. A mai păţit un artist român aşa. În ultimele două zile, m-au sunat nişte români din Texas, sunt jurnalişti. Pentru că ei nu au plecat din România din cauza corupţiei şi monopolului”, a mai declarat artista. La începutul acestui an, Carmen Șerban a dezvăluit că în curând se va căsători.

