Femeia cere acum ca DIICOT și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate să îi plătească datoriile restante la ANAF, relatează Știrile Pro TV.

În 2021, la 13 ani de la percheziția efectuată în Galați, Arfire a încercat să recupereze bijuteriile confiscate, dar a descoperit că pe un document din 2009 figura o semnătură falsificată.

Documentul respectiv purta și semnătura polițistului responsabil de caz, însă femeia afirmă că nu a primit niciodată obiectele de valoare, cu excepția unui autoturism.

„Toate bijuteriile mele, toate bijuteriile părinților mei și ale fiului meu minor. Plus tot ce au considerat ei, documente. Erau lucruri de firmă, lucruri cu pietre prețioase, cu safire, cu rubine, cu diamante”, a declarat Nicoleta Arfire.

Ulterior, femeia a depus o plângere penală, iar procurorul de caz a cerut o expertiză a semnăturii.

„S-a stabilit că, într-adevăr, semnătura dumneaei pe acel înscris nu îi aparținea. Dar, având în vedere că, la momentul sesizării noastre, faptele erau deja prescrise, nu s-a mai dispus în continuare urmărirea penală față de o persoană sau administrarea suplimentară de probe”, a explicat procurorul Marinela Nedelcu.

Pierderile suferite de femeie sunt considerabile: un kilogram de aur, ceasuri scumpe și pietre prețioase evaluate, în total de 250 de mii de dolari.

Aceasta a fost, între timp, condamnată la doi ani și patru luni de închisoare, pentru trafic de persoane. Și-a ispășit pedeapsa, stabilindu-se în Spania. Are sechestru pus de ANAF pe două apartamente din Galați și ar fi vrut, cu banii pe care i-ar fi obținut pe bijuterii, să își achite datoriile către stat.