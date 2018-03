Ce reacție a avut mama Roxanei Ciuhulescu atunci când a aflat că vedeta este însărcinată. Femeia este în culmea fericirii, mai ales că fiica ei își dorea de multă vreme să devină din nou mamă.

Mama Roxanei Ciuhulescu l-a apreciat şi l-a respectat întotdeauna pe Silviu. Cele două au făcut declarații emoționante în cadrul emisiunii de la Pro tv.

“Mă luase cu ameţeli şi transpiraţie. Eram speriată atunci. Mi-am dorit inclusiv în trecut să mai fiu mamă. Eram entuziasmată când simţeam că o să fiu mămică, dar ulterior apărea dezamăgirea. Silviu a îngenunchiat şi m-a pupat. Când bunica mea a închis ochii, Silviu a fost omul pe care am putut să îmi sprijin capul. Am trecut printr-un moment dur când a murit bunica şi am simţit nevoia ca cineva să mă sprijine. Silviu a fost lângă mine când am avut nevoie. (…) Nunta şi botezul le facem în toamnă”, a spus Roxana Ciuhulescu.

“Silviu a fost alături şi de Roxana şi de cea bătrână care a murit. A fost alături de noi în permanenţă. La două săptămâni i-a murit şi lui (n.r. – lui Silviu) tatăl. (…) Nici prin cap nu mi-a trecut ce o să fie între Roxana şi Silviu. Am luat-o în braţe şi am pupat-o, în clipa în care mi-a spus că este însărcinată”, a spus mama Roxanei Ciuhulescu. Zilele trecute, Roxana Ciuhulescu a anunțat pe contul de socializare, că este însărcinată cu un băiețel.

Citește și