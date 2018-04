Ce spune Cătălin Cazacu despre Giani Kiriță. Cei doi au vorbit în cadrul ediției de duminică, 15 aprilie, Exatlon, despre prietenia care s-a legat între ei.

“E bine ca ploua, pentru ca e un subiect firbinte. In viata sa nu spui niciodata niciodata. Nu imi puteam imagina ca voi avea un prieten foarte bun fotbalist. Trebuie inteles contextul. Experienta asta pe care noi o traim ar trebui recomandata de doctori. Daca pana acum aveai o scara de valori, ea se modifica complet. Iti poti da seama de atat de multe lucruri aici si poti gandi la rece. Avem atat de multe lucruri de gandit.

Giani Kiriță a fost mai sincer ca niciodată

Nu o sa va vina sacredeti, dar Giani chiar e om bun. Vorbeste frumos si corect gramatical, surprizantor pentru un fotbalist. E un om care tine cu echipa, insa nu doar in fata camerelor. Daca are o felie de paine il imparte la 10. Am impartit si un ou la 10 persoane. De multe ori, se consuma prea tare, am incercat sa ii explic ca sunt doar niste jocuri. E guraliv, dar nu rau. Eu il consider un prieten si de mine nu scapa.”, a spus Cazacu.

Și Giani a avut doar vorbe frumoase de spus despre Catalin Cazacu.”Este un om de echipa si asta mi-a placut. Mie imi plac oamenii care rad, care nu sunt ranchiunosi. La prima intalnire a fost ceva de genul “Salut, frate.. .” Apoi am vazut dintii in zig-zag si am zis “Asta e de-al meu.

Mi-a placut intotdeauna sa fiu un om modest, dar numai cu oamenii care au facut ceva notabil. Cu restul, care n-au facut, dar vor sa fabuleze, si atunci mi se pune capacul.”, a spus Giani.

