„Ei au tăiat foarte multe la montaj. Din interviurile alea s-ar fi înțeles că sunt super român, nu român! Sunt roman 100%. Sunt foarte mândru că sunt român. Îmi place Simon Cowell, îmi doresc să mai lucrez cu el. Imi pare bine ca am reusit sa stabilesc un contact cu ei. Am fost leșinat. Leșinat la propriu. Sala in picioare, oameni care nu mă stiu. Pentru mine a fost WOW. O piesă nisata, din repertoriul clasic. Este purul adevăr. Acolo totul era focalizat pe cariera artistica. Am spus datele semnificiative: m-am nascut in Romania, am crescut în Italia. Acolo am terminat Conservatorul. Dacă eram italian, eram la Rai Uno”, a mai declarat contratenorul la Teo Show.

„Multa lume m-a înțeles greșit și m-a judecat total aiurea! Am povestit multe despre mine și România, dar ei au ales un moment foarte scurt. Am îngrijit bătrâni in Italia, am făcut de toate acolo. Cunosc condiția diasporei. Imi iubesc țara, dar nu m-am dus acolo drept caz social, caz social, ci ca artist, reprezentându-ma pe mine și muzica mea”, a explicat Cezar Ouatu la Kanal D.

Cezar Ouatu a povestit, duminică seara, ce a simțit după ce a reușit să încânte jurații de la X Factor Marea Britanie și să obțină laude de la Simon Cowell, cel mai cunoscut jurat de la emisiunile de talente din Statele Unite și Regatul Unit.

Citește și

Fostul editorialist „Libertatea', Claudiu Săftoiu, va candida la alegerile europarlamentare din 2019