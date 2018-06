Connect-R a împlinit 36 de ani și a avut parte de o mare surpriză

„Ieri am împlinit 36 de ani și cred că a fost primul an în care nu mi-a cântat nimeni ‘Mulți ani trăiască’! N-am suflat în nicio lumânare de pe niciun tort… Dar totuși a fost anul în care am primit poate cel mai frumos cadou! De la un om pe care îl știu de puțin timp, care mi-a dăruit un mesaj din partea măicuței Siluana Vlad, pe care o admir de ceva timp! O binecuvântare și un îndemn la bucurie pentru mine”, a scris Connect-R, pe Instagram.

Connect-R este căsătorit cu Misha, împreună cu care are o fetiță, Maya, care are patru ani.

Artistul a dezvăluit la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, că partenera sa de viață este foarte drastică ca mămică. El a afirmat că nu i-au fost întotdeauan pe plac metodele aplicate de Misha în ceea ce o privește pe fiica lor, Maya.

Citește și

Cât a câștigat Simona Halep din tenis. Liderul WTA a avut un an 2018 extrem de prolific