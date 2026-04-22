Josef Maštera a doborât un record impresionant: la vârsta de 100 de ani, este cel mai bătrân pompier voluntar din Cehia.

Activ în cadrul Serviciului de Pompieri Voluntari (SDH) din 1955, Josef continuă să participe la întâlniri și să inspire generații întregi.

Centenarul a fost inclus în Cartea Recordurilor din Cehia. Născut pe 11 ianuarie 1926, Josef s-a alăturat SDH în noiembrie 1955.

De-a lungul celor peste șapte decenii de activitate, a adunat numeroase distincții, printre care „Stužka za věrnost” (Panglică pentru fidelitate) de 5 ori, „Čestné uznání SDH” (Recunoaștere de onoare) și Medalia „Za zásluhy” (pentru merite deosebite).

„Povestea sa demonstrează că devotamentul față de alții și pasiunea pentru pompierii voluntari nu cunosc limite de vârstă”, au declarat colegii săi în noiembrie 2025, când l-au nominalizat pentru o nouă recunoaștere.

Miroslav Marek, președintele Agenției „Dobrý den Pelhřimov”, susține că fidelitatea lui Josef față de uniforma de pompier și față de SDH Valteřice a fost documentată oficial pe 11 martie 2026 în baza de date a Muzeului Recordurilor din Pelhřimov. „Este o performanță rar întâlnită, care merită admirată”, a subliniat Marek.

Pe lângă activitățile de intervenție, Josef a participat la competiții și la diverse acțiuni comunitare.