Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, alături de cei trei copii ai lor, de Crăciun. Artista a postat pe contul de socilizare, prima imagine în formulă completă, după ce au adoptat o fetiță.

Dana Nălbaru și Dragos Bucur au acum trei copii, după ce aceștia au adoptat o fetiță. Actorul a confirmat acest lucru, însă nu vrea să dea mai multe detalii despre gestul său și al soției. De Crăciun, cei doi le-au făcut o surpriză fanilor și a postat fotografia de colecție, alături de copii și…Moș Crăciun.

„Va dorim sărbători frumoase si linistite. Sa aveti multa pace in suflete si veselie in case!”, a scris Dana Nălbaru în dreptul imaginii postat pe contul de socializare.

„Sunt cu Dragos in masina, pe drum spre Galati. Citesc stirile. Scrie despre noi ca am adoptat o fetiță. Da, e adevarat. Ne bucurăm de ceva timp de acest lucru, nu vrem sa vorbim prea mult despre el. Ce nu e adevarat in stire e ca acest lucru s-a întâmplat in urma emisiunii pe care Dragos o prezintă. N-are nicio legatura. Ne doream de mai demult si am parcurs toti pasii legali. Va îmbrățișez pe toti! Si sa stiti ca e minunata”, a declarat Dana Nălbaru imediat ce s-a aflat că au înfiat fetița.

Citește și

VIDEO | Cum petrec militarii NATO din România Crăciunul. Vor pune pe masă sarmale și prăjituri tradiționale