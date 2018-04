Deea Maxer a părăsit “Ferma vedetelor”, în urma duelului cu Majda. Scorul a fost de 2-1, iar fetele au dat tot ce au putut pentru a-și păstra locul alături de ceilalți colegi din fermă.

După ce a fost declarată învingătoare, Majda a fost felicitată de mai mulți dintre concurenții de la „Ferma Vedetelor”.

„Deea a fost foarte tare. Am simțit că am lângă mine o mamă”, a declarat Majda la scurt timp după ce a câștigat duelul.

„Nu regret totuși că am ales-o pe Majda, pentru că putea să fie și mai rău. Nu sunt deloc dezamăgită, nu am rămas cu niciun regret, pentru că am făcut tot ce am putut. O să-l învăț pe Andreas să își aleagă corect partenerul în ringul de box, pentru că s-a apucat de curând. Plec cu regretul că nu voi mai petrece zile atât de frumoase alături de oamenii ăștia. Totuși, voi fi alături de băiețelul meu și la ziua tatălui meu”, a mărturisit Deea Maxer.

Patrizia Paglieri a părăsit Ferma Vedetelor, în urma duelului cu Tania Popa, partenera lui Vladimir Drăghia, din ediția de joi, 5 aprilie. Pentru că risca să nu își mai poată folosi încheietura, Patrizia a renunțat la probe.

