Delia Antal și-a botezat băiețelul fără tatăl lui. De cand a devenit mamă, viața actritei s-a schimbat radical. Ieri a fost emotionata pana la lacrimi pentru ca a avut loc un eveniment important din viata ei, botezul băiețelului său de 9 luni, Aiden Sunrise Antal.

Nașii copilului au fost cântăreața Cristina Spătar, cu care Delia Antal are o frumoasă relație de prietenie, de mai bine de 15 ani, alaturi de un alt prieten drag Deliei, omul de afaceri Razvan Dinca.



Ceremonia de botez a avut loc la Biserica Sfanta Treime a Parohiei Zurbaua, din comuna Dragomirești Vale. Invitații au fost primiti cu sampanie si piscoturi si serviti cu un meniu sofisticat.

“Am fost extrem de emoționată în biserică, mi-au dat lacrimile. Aiden este foarte linistit de obicei, dar in biserica a plans foarte mult. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine și m-au ajutat să organizez în câteva zile ceremonia de botez. De Cristina Spătar ma leaga o prietenie de mai bine de 15 ani, de atunci imi spunea ca daca fac un copil ea vrea sa fie nasa, am fost mereu prietene, nu ne-am certat niciodată și indiferent unde am locuit, am ținut mereu legatura. Nașul Răzvan este foarte implicat și tot timpul mă sună ca să-l vada pe Aiden”, marturiseste Delia Antal.

De ce nu a fost și tatăl copilului la botez?

Înca de când a ramas insarcinata, Delia Antal și-a asumat faptul ca o sa fie o mama singura pentru copilul ei și o să-l creascaă ea, asa cum considera ca este mai bine. Baietelul Deliei Antal a fost nascut în Los Angeles, la celebrul spital Cedars-Sinai, si au existat unele complicatii la nastere.



“Eu țin foarte mult la conexiunile sentimentale, la vibe-urile intre oameni, nu am simtit deloc o conectie între Aiden și tatăl lui, motiv pentru care nu l-am invitat nici la botez. Ceremonia a fost aranjata de pe o zi pe alta, pe repede înainte, pentru că noi ne pregătim să plecăm într-o vacanta de o luna de zile in Dubai si Mauritius, mi-am dorit foarte tare sa-l botez pe Aiden, asa ca nu m-am stresat sa-l invit pe tatal lui, avand in vedere ca eu mi-am asumat de la bun inceput, din primele saptamani de sarcina faptul ca sunt o mama singura si o sa-l cresc frumos pe copilul meu. Nici măcar rudele apropiate din Zalău și prietenii nu au reusit sa ajunga la botez, pentru ca m-am hotărât să îl fac foarte repede. Ne vom lua insa revansa la petrecerea mare de botez, pe care o voi organiza pe 20 mai în Bucuresti, atunci cand Aid.

