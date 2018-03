Denisa Nechifor se mută din România. Aproape 9 ani, fosta iubită a lui Adrian Cristea a crescut-o singură pe Rania, fiica ei și a fostului fotbalist, și a făcut tot posibilul să nu-i lipsească nimic, însă acum consideră că fetița ar beneficia de o educație mai bună peste hotare. De aceea, va emigra. Din “ecuație” nu lipsește nici Adrian.

Deși fostul fotbalist nu a sprijinit-o atât cât trebuia și cât era nevoie în creșterea fetiței lor, Denisa Nechifor a încercat să lase la o parte resentimentele și, de dragul Raniei, a menținut o relație amicală cu Adrian Cristea. Așa se face că, deși are în plan să o ducă pe fiica ei departe de România, nu vrea să o despartă de tatăl ei, ba chiar este dispusă să-i permite să le urmeze.

“Îmi doresc foarte mult să plec din țară și să o iau de la capăt. Să fac o schimbare. Vreau să cred că nu aș lua-o chiar de la 0. Niciodată nu pleci cu ideea că o iei de la zero. În primul rând, nu-mi permit asta, pentru că am un copil care necesită o grămadă de lucruri, eu am o vârstă și nu mai am puterea pe care o aveam la 24 de ani, când am venit în București, dar nu, nu îmi este teamă. Vreau să cred că sunt capabilă să mă descurc oriunde”, ne-a declarat Denisa, completând că relația cu tatăl fiicei sale este una cât se poate de armonioasă. “Cum, plec eu fără soț? Bineînțeles, era o glumă. Nu cred că se pune problema așa, dar eu îl consider pe Adi familie. Nu am nici o problemă dacă vrea să vină cu noi. Dacă va fi să fie, cu mare drag”, a mai spus ea.

Denisa Nechifor se mută din România, în căutarea unui viitor mai bun



La decizia de părăsi țara nu a contribuit doar viitorul Raniei, ci și propriul viitor. Denisa consideră că România nu îi mai oferă statutul pentru care luptă și muncește zilnic. “Dacă va fi să fac acest pas, va conta foarte mult ce școli vor exista, ce îi voi putea oferi Raniei, bineînțeles. Fiica mea nu-și dorește să plece nicăieri, din cauza prietenilor de aici, dar sunt convinsă că va înțelege, dacă va fi cazul, și vom avea o viață frumoasă. Eu îmi doresc să merg la bine, nu la rău. Pot veni și prietenii în vizită, nici o problemă, important e să ne fie bine”, ne-a spus Denisa, care și-a făcut recent o operație estetică.

Ea speră să ajungă într-o țară în care este apreciată munca pe care o depune. “Mă gândesc ori la Europa, ori peste Ocean. Aș vrea să fie și călduț, dar să știi că mie îmi place foarte mult și Londra. Majoritatea prietenelor mele îmi spun să nu aleg Londra, că plouă, dar s-a cam schimbat clima, uită-te la noi cum e! Mie îmi place faptul că este o metropolă cosmopolită, totul e în viteză. Nu m-aș putea muta în Elveția, să ies la pensie la 30 de ani. E prea plictisitor. Noi suntem oameni activi, suntem obișnuiți cu anumit ritm și aș vrea să mi-l mențin cumva. Numai că aș vrea să trăiesc într-un mediu în care să fie mai apreciată munca pe care o depun, pentru că la noi, deja nu mai are nimic valoare”.

VIDEO: Cosmin Nistor

