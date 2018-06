În luna aprilie, Dragoș Pătraru a fost amenințat de TVR cu închiderea emisiunii “Starea Nației”.

“Da, astăzi se încheie cel de-al cincilea sezon al emisiunii Starea nației, cel de-al treilea al nostru, la TVR. E ceva, nu? Înseamnă aproape o mie de emisiuni. Cu bune și cu rele. Dar n-ar fi fost nici măcar zece emisiuni, dacă n-ați fi fost voi, telespectatorii Starea nației. Sunteți cei mai importanți, la emisiunea asta. Știți de ce? Pentru că ne oferiți libertatea de a încerca să apărăm seară de seară interesul public, nu corporații, nu partide, nu instituții de forță ale statului. Se spune că un jurnalist își ia câtă libertate vrea. Ei bine, pentru că v-am avut pe voi, pentru că v-am chinuit pe voi, plimbându-vă de la o televiziune la alta, am putut să ne luăm toată libertatea. Uneori am sărit calul, de multe ori am greșit, dar am acționat întotdeauna cu bună credință, având în vedere interesul publicului. Și pentru sprijinul ăsta total al vostru, fără de care presa adevărată nu poate exista, vă mulțumim.

Știu, vă întrebați ce vom face în continuare. Și noi. La ora asta, miercuri, 13 iunie, habar nu am ce vom face. În mod normal, în contractul meu scrie să el se prelungește automat dacă ne îndeplinim clauza de audiență minimă, de 1,5 puncte. Apropo, unii se premiază serios, aici, la TVR, când fac un punct de rating, noi trebuie să facem minimum 1,5. Da, libertatea editorială e scumpă. Financiar, emisiunea își acoperă costurile din reclame, tot ce am spus despre ce se întâmplă la TVR a avut în spate interesul public – stați să vedeți ce mai urmează, că nici n-am început. Foarte mulți oameni minunați din interior ne susțin și le mulțumesc pentru asta, probabil vor face și ei obiectul restructurărilor care se pregătesc cu atenție în niște birouri.

Doar că ordinul pe unitate este clar și a fost dat acum mai bine de șapte luni: Starea nației, afară de pe postul național. Este misiunea noului management. Ieri, departamentul juridic căuta încă niște motive să fim dați afară fără să se ajungă la procese și la plata unor daune.

E amuzant ce se întâmplă. La procese oricum vom ajunge, pentru că încercări de intimidare, de cenzură, pentru că abuz în serviciu din partea unor oameni de aici, aduși de partid de pe stradă și puși în funcții de conducere, pentru că tratament diferențiat acordat unor producții ale televiziunii publice… Pentru că e foarte posibil să mergem acasă și să nu mai revenim nicăieri, vreau să mai mulțumesc celor de aici, de la televiziunea publică, alături de care am lucrat excelent, în ultimul an. Oamenii cu care lucrăm direct și pe care nici măcar pe ecran, așa, în fugă, nu i-am trecut – dacă îi vedeți acum înseamnă că am reușit s-o facem și pe asta – dar și cei care ne transmit, de când am revenit aici, mesaje de susținere. Iar eu par un tip inteligent pentru că în mine vedeți, seară de seară, munca a 15 oameni.

Am reușit, împreună cu oamenii minunați de aici din TVR, să facem peste o sută de scenete, în acest sezon. Încheiem emisiunea cu un montaj din aceste momente, care pentru mine au fost o experiență fantastică. Le mulțumesc celor de la costume, de la recuzită, fetelor de la machiaj, fără de care totul ar fi arătat foarte trist.

Încă mai am speranțe că ne vom vedea cu încă un sezon al acestei emisiuni, chiar dacă în acest moment habar nu am unde. Așa că vă spun la revedere, nu adio! Ținem legătura pe pagina noastră de facebook, dacă vreți, puteți să descărcați aplicația Stareanației, e gratuită”, a spus Dragoș Pătraru în ultima ediție a emisiunii.

