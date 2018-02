Cea mai de succes și cea mai urmărită emisiune de divertisment din ultimii ani, „Românii au talent”, s-a bazat pe un scenariu și un format bine puse la punct, dar și pe charisma și farmecul prezentatorilor. Pavel Bartoș a fost invitat la Interviurile Libertatea LIVE și a dezvăluit lucruri pe care publicul nu le cunoaște din culisele show-ului de la Pro TV.

Între repetiții și spectacole la teatru, filmări de reclame sau pentru emisiunea unde este co-prezentator alături de Smiley, Pavel Bartoș a povestit în studioul Libertatea despre noutățile din acest an de la „Românii au talent”.

„Anul acesta am fost cu preselecția și la Madrid, în comunitățile de români. Au fost peste 10.000 de oameni! Nici nu am putut să ținem într-o sală, a trebuit să ținem într-o piațetă. Oamenii au povești de viață cutremurătoare: unii zic că au dormit trei săptămâni în gări, că au fost hamali deși au plecat ca ingineri de aici, că acceptă toate aceste lucruri ca să le fie mai bine. Pe mine această emisiune mă surprinde total. E atât de divers acest format încât nici până acum nu a fost descoperit alt format, mai bun, mai complex decât acesta. Adică de nouă ani, acest format ia titlul de cel mai bun format din lume!”, a povestit pentru început Pavel Bartoș la Libertatea Live.

Și nu numai atât. Formatul românesc al emisiunii a suferit îmbunătățiri prin preluarea cu adevărat a rolului de prezentatori, aceasta fiind contribuția celor doi, Bartoș și Smiley. Iar acest lucru nu avea cum să rămână „nepedepsit”, ca orice faptă bună.

„Am fost chemați la Londra ca să fim felicitați cumva pentru că ei consideră că noi am venit cu un lucru nou în acest show. Peste tot în lume, culisele, prezentatorii, nu contau așa de mult, aveau doar reacții. Noi, din culise am făcut un alt spectacol, l-am activat. Și atunci ei au considerat asta un element de noutate și el a fost introdus în toate țările din lume. De-atunci, toți mașiniștii, toți sunetiștii, toți cameramanii au lavaliere, că dacă reacționează cu cei doi prezentatori să fie pe fază”, a declarat Pavel Bartoș.

Actorul a avut ocazia să îl întâlnească de mai multe ori pe Simon Cowell, producător și inițiator al acestui format de televiziune, membru al juriului și „băiat rău”, dar cu suflet mare în cadrul show-ului britanic. „Ne-am întâlnit cu Simon, ne-a felicitat, au venit din țări precum India, Arabia Saudită, din America de Sud, ne întrebau cum facem, câți regizori avem, câți scenariști. Și când le ziceam că n-avem pe nimeni pentru lucrurile alea din spate, că alea sunt improvizații în funcție de ce se întâmplă pe scenă să vezi ce dezamăgiți erau. „Cum, nu vă dă nimeni hint-uri?”. Nu, încercăm să dublăm recuzita celor care vin și ne legăm de ea. Câteodată suntem la două minute de spitalul de urgență. E foarte greu să vii cu elemente de noutate într-un astfel de show. Uite, eu cu Smiley am venit cu un element nou”, a adăugat Bartoș, care a povestit puțin și despre cum este celebrul jurat englez dincolo de ceea ce se vede la televizor.

„Simon Cowell era un tip foarte normal, l-am cunoscut acolo, la workshop, cu toate țările alea. Faptul că ne-a felicitat separat, a zis „ah, da, voi sunteți ăia!”, iar apoi toată lumea s-a strâns în jurul nostru, a contat foarte mult pentru noi. Eram fericiți că munca noastră era apreciată, asta este marea satisfacție de fapt”, spune actorul român. „Simon își joacă foarte bine rolul acolo. În alea 2-3 ore cât ne-am întâlnit a fost un om foarte jovial. Nu e ca mine, e mai introvertit, dar are un umor britanic, d-ăsta din vorbă. Nu e foarte diferit de cel pe care îl vedem acolo la televizor. Acolo și accentuează tipul de „bad guy” (băiat rău n.r.). Dar e un tip normal. La noi a fost Mihai Petre la început „the bad guy”, el și-a asumat rolul acesta, Andi era așa, mai pacifist, Andra – piele de găină… De când au venit și Mihaela și Florin, uneori el este cel mai „bad guy”, dar are un suflet atât de mare, încât acel munte de om se schimbă dintr-odată într-un munte de suflet, de inimă. Dar rolul acesta uneori și-l asumă și Mihaela. Iar când nu-i convine ceva și Andra poate fi…”, a completat Bartoș la Interviurile Libertatea Live.

Totodată, el a dezvăluit și secretul succesului pe care show-ul britanic îl are în România. „Emisiunea asta are succes la noi pentru că am știut să îi dăm și flavour-ul românesc, fără să stricăm formatul mare. Adică am respectat Biblia, cum se zice în televiziune”, a mărturisit Bartoș. Și pentru că prezintă o emisiune de talente, a dezvăluit că un talent pe care din păcate nu l-a exersat îndeajuns până acum și care îl pasionează de mult timp este desenul. „Îmi place să pictez, să desenez, mă relaxează. Fac și peisaje… La portrete nu mă bag, pentru că încă nu mă consider atât de bun. De mic am avut pasiunea asta, dar niciodată nu am conștientizat-o. Îmi pare rău că la un moment dat nu am mers să o aprofundez. Dar niciodată nu e prea târziu, mai am încă 68 de ani în fața mea”, a declarat cu umoru-i binecunoscut Pavel Bartoș.

