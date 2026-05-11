Potrivit comunicatului transmis de salvatorii maritimi, „Duminică 10.05.2026, ora 18.00, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) pentru a efectua o intervenție de tip Medevac”.

Intervenția a avut loc la bordul navei GOLDEN SHARK, sub pavilion Palau, aflată în zona de ancoraj din rada exterioară a Portului Constanța.

„La bordul navei GOLDEN SHARK, sub pavilion Palau, aflată în zona doi ancoraj/rada exterioară a portului Constanța, trei membri ai echipajului, de naționalitate egipteană, necesită îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ARSVOM.

La doar câteva minute după solicitarea venită din partea MRCC, echipajul navei SAR ARTEMIS a plecat către locul intervenției.

„La ora 18.04, nava SAR ARTEMIS din cadrul ARSVOM s-a deplasat în locația indicată de către MRCC, pentru a prelua pacienții”, se arată în comunicat.

Nava de salvare a ajuns rapid lângă cargoul GOLDEN SHARK.

Pacienții au fost transportați în siguranță în Portul Constanța. Operațiunea de preluare a marinarilor a început la ora 18.45, iar aceștia au fost transportați către dana 9/10 din Portul Constanța, unde au fost preluați de echipajele medicale.

„La ora 18.45, echipajul navei SAR ARTEMIS a început preluarea pacienților, urmând a fi predați echipajelor medicale, în dana 9/10 a portului Constanța”.

Potrivit ARSVOM, intervenția s-a încheiat cu succes: „La ora 19.40, aceștia au fost predați în siguranță echipajului medical”.

La finalul misiunii, reprezentanții instituției au transmis un mesaj de apreciere pentru echipajul implicat în operațiune.

„Felicitări colegilor de pe nava SAR ARTEMIS, pentru promptitudine și profesionalism”.

